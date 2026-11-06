Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol menjatuhkan sanksi denda kepada Racing Santander, akibat ulah salah satu suporter yang melemparkan pemantik dari tribune saat menghadapi Real Madrid pada laga yang digelar Minggu lalu.

Sebelumnya, Komite Teknis Wasit telah mengakui bahwa wasit pertandingan memberikan penalti yang tidak sah untuk Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, saat menghadapi Racing.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", sanksi tersebut muncul sebagai dampak dari insiden yang terjadi setelah wasit Jose Luis Munuera Montero meninjau teknologi video asisten, untuk memastikan ada tidaknya sentuhan tangan pada Tchouameni di dalam kotak penalti, sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan penalti.

Wasit mencatat insiden pelemparan pemantik itu dalam laporan resminya, dengan menjelaskan: "Pada menit ke-78, tahap pertama dari protokol pelemparan benda diaktifkan, akibat pelemparan pemantik dari tribune, yang jatuh di dekat asisten wasit kedua, tanpa mengenainya".

Protokol ini berupa penyampaian peringatan melalui pengeras suara di dalam stadion.

Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol menjatuhkan denda kepada Racing Santander, akibat "gangguan ketertiban selama pertandingan dalam bentuk ringan", dengan penerapan sanksi pada batas minimum dari kategori menengah, sesuai dengan keadaan yang menyertai insiden tersebut.

Komite berlandaskan pada Pasal 117 yang berkaitan dengan "gangguan ketertiban selama pertandingan dalam bentuk ringan", yang menyatakan sebagai berikut: "Apabila terjadi, dalam rangka penyelenggaraan sebuah pertandingan, peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam Pasal 15 peraturan ini, dan diklasifikasikan oleh badan disipliner sebagai pelanggaran ringan, maka klub yang bertanggung jawab dikenai denda hingga 602 euro".

Berdasarkan hal tersebut, denda yang dijatuhkan kepada Racing Santander mencapai 301 euro.