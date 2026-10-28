Karena Piala Teluk 27, bintang timnas Arab Saudi terancam absen dari Piala Asia

Salah satu bintang timnas Arab Saudi terancam absen dari ajang Piala Asia 2027, akibat Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaliji 27".

Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Asia yang berlangsung mulai 7 Januari hingga 5 Februari awal tahun depan.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Hassan Kadesh, bek Al-Ittihad, terancam absen bersama timnas Arab Saudi di ajang Piala Asia, akibat cedera yang ia alami pada turnamen Piala Teluk.

Kadesh mengalami cedera selama kemenangan yang diraih timnas Arab Saudi atas Oman, pada laga kedua babak fase grup Piala Teluk Arab "Khaliji 27".

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Bek Al-Ittihad tersebut menjalani operasi di Finlandia pada 9 Oktober ini, untuk pemulihan cedera yang ia alami pada otot rektus femoris kiri.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa dengan adanya cedera tersebut, Kadesh akan absen hingga jeda internasional yang dimulai pada Januari mendatang, yang akan menjadi waktu berlangsungnya Piala Asia, dan hal itu mengancam partisipasinya dalam turnamen tersebut.

Absennya Kadesh merupakan pukulan telak bagi timnas Arab Saudi dan pelatihnya asal Yunani, Georgios Donis, terlebih lagi ia dianggap sebagai salah satu elemen paling berpengalaman di skuad Arab Saudi secara umum, dan di lini pertahanan secara khusus.

Perlu diingat bahwa timnas Arab Saudi menjuarai Piala Teluk Arab "Khaliji 27", setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 di laga final, dan ini merupakan gelar pertama yang diraih Arab Saudi sejak 23 tahun lalu.