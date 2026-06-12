Karena pertandingan melawan Mesir... Spanyol khawatir keputusan wasit asal Yordania akan merugikan mereka

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menunjuk wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, untuk memimpin pertandingan pembuka Spanyol di Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde, Senin mendatang di Atalanta. Penunjukan ini membangkitkan kembali kenangan pahit bagi pelatih "La Roja", Luis de la Fuente.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Mukhadama, yang lahir di kota Irbid, Yordania, pada 13 Februari 1987, akan memimpin pertandingan timnas Spanyol untuk pertama kalinya dalam sejarah, namun De la Fuente mengenalnya dengan baik dan tidak memiliki kenangan baik terhadapnya.

Wasit asal Yordania tersebut pernah memimpin pertandingan pembuka Spanyol di Olimpiade Tokyo 2020, yang berakhir imbang tanpa gol melawan Mesir, dalam pertandingan yang sulit yang diwarnai dengan tekel keras terhadap gelandang Dani Ceballos, yang mengakibatkan cedera dan membuatnya absen dari sisa turnamen, serta dari lapangan hingga 8 Januari 2022.

Setelah pertandingan tersebut, De la Fuente mengkritik keras kinerja tim wasit, dengan mengatakan: "Kami mengadakan pertemuan di mana mereka menjelaskan dengan jelas tindakan-tindakan yang layak mendapat kartu merah. Hari ini, terjadi beberapa tindakan semacam itu, dan yang mengejutkan, keputusan yang telah disampaikan kepada kami tidak diterapkan. Hal ini merusak logika sepak bola karena kami tidak tahu bagaimana harus bertindak dalam situasi seperti ini."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan saat itu: "Mengenai permainan kasar, inilah peran wasit dan teknologi Video Assistant Referee (VAR) untuk menjamin keadilan. Kami telah berbicara beberapa hari lalu untuk menjelaskan cara kerja VAR, tapi... mari kita berharap keberuntungan lebih berpihak pada kami di kesempatan berikutnya. Hari ini kami tidak beruntung."

Keluhan Spanyol tidak hanya terbatas pada tekel keras yang dialami Ceballos, tetapi juga meluas ke tekel kasar lainnya yang menimpa bek Oscar Mingueza, tanpa wasit mengambil tindakan tegas.

Kini, dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia melawan tim Afrika lainnya, De la Fuente dan delapan pemain yang turut serta dalam pertandingan Olimpiade tersebut—termasuk Unai Simón, Eric García, Pedri, Dani Olmo, dan Mikel Merino— wasit Yordania yang sama lagi, dalam pertandingan di mana semua orang menyadari bahwa tantangan tidak hanya berasal dari lawan.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Makhadeh, yang menjalani debutnya sebagai wasit di Piala Dunia, di saat Spanyol berharap memulai turnamen dengan kuat tanpa kontroversi wasit yang mungkin menghidupkan kembali bayang-bayang insiden Tokyo.