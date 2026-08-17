Todd Boehly, pemilik Chelsea, terlibat dalam negosiasi untuk menjual sahamnya di klub yang berlaga di Liga Primer Inggris tersebut.

Pemodal asal Amerika itu, bersama rekan bisnisnya Mark Walter, tengah menjalani negosiasi untuk menjual saham mereka di Chelsea kepada pemilik mayoritas, Clearlake Capital.

Surat kabar "Financial Times" menegaskan bahwa setiap kemungkinan kesepakatan akan membantu meredakan ketegangan yang telah berlangsung lama di dalam kelompok pemilik klub.

Boehly dan Walter berulang kali berselisih dengan mitra kepemilikan mereka, Clearlake dan Behdad Eghbali, seputar strategi, sejak pengambilalihan Chelsea dalam kesepakatan senilai 2,5 miliar pound sterling pada tahun 2022.

Perusahaan Clearlake memiliki porsi saham terbesar di klub Stamford Bridge itu dengan 61,5 persen saham, tetapi mereka berbagi kendali dengan Boehly yang menjabat sebagai presiden klub.

Laporan tersebut menambahkan bahwa telah terjadi negosiasi yang berlangsung terputus-putus selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak, tetapi belum ada kepastian tercapainya kesepakatan apa pun.

Langkah-langkah ini muncul di saat kerajaan bisnis Walter menghadapi pengawasan regulasi.

Berbagai dugaan menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi yang dikendalikannya meminjamkan dana kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan tanpa mengungkapkan hubungan pinjaman tersebut.

Perusahaan-perusahaan asuransi itu kini bergegas untuk menjual investasi afiliasi mereka atau melunasi pinjaman-pinjaman tersebut.

Baru pekan lalu Walter menyetujui penjualan klub Los Angeles Lakers kepada presiden Disney Bob Iger dan Joshua Kushner seharga lebih dari 9,2 miliar pound sterling (12,5 miliar dolar).

Penjualan ini terjadi kurang dari setahun setelah ia membeli raksasa bola basket tersebut.

Chelsea telah menghabiskan lebih dari dua miliar pound sterling untuk transfer sejak perusahaan Amerika itu mengambil alih klub.

Namun demikian, hasil klub di atas lapangan menurun setelah mereka mengakhiri musim lalu di peringkat kesepuluh liga.

Absennya dari kompetisi Eropa memicu perubahan besar dalam strategi para pejabat transfer Chelsea, di mana mereka mengganti kebijakan membeli pemain muda dengan merekrut unsur-unsur berpengalaman seperti Danny Welbeck dan Jordan Henderson ke dalam skuad pelatih Xabi Alonso musim ini.