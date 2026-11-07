Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Yanik Spalt tampil sangat impresif pada debutnya di Liga Champions. Mungkinkah pemain muda itu mengatasi salah satu masalah besar VfB Stuttgart?

VfB Stuttgart menelan kekalahan pertama mereka di Liga Champions musim ini saat menghadapi Galatasaray pada Selasa malam. Meski secara umum tampil baik, Stuttgart tertinggal 0-2 (0-2) di papan skor setelah 90 menit. Salah satu penyebabnya adalah mereka, seperti yang kerap terjadi musim ini, gagal mengubah penampilan bagus menjadi gol dan menyia-nyiakan peluang emas, termasuk dua upaya Jamie Leweling yang membentur kerangka gawang pada awal pertandingan.

Kekalahan tandang dari tim asal Turki yang tampil penuh perhitungan itu bukan bencana besar bagi pasukan Sebastian Hoeneß. Dari tiga pertandingan Liga Champions sejauh ini, VfB telah mengumpulkan tujuh poin, termasuk satu poin berkat penampilan apik melawan Atletico Madrid yang lebih diunggulkan. Tentu saja, mereka ingin meraih tiga poin melawan Gala untuk mengambil langkah besar menuju babak antara. Dengan sepuluh poin, Stuttgart hampir pasti tidak akan gagal mencapai fase gugur meski masih menyisakan empat pertandingan. Namun, peluang itu terlewat di Istanbul.

Di sisi lain, ada banyak hal positif yang bisa dibawa Stuttgart dari pertandingan di Rams Park. Seperti saat menang 4-2 atas Bayer 04 Leverkusen di Bundesliga akhir pekan lalu, permainan VfB meyakinkan sepanjang sebagian besar laga. Setelah sejumlah penampilan yang kurang inspirasi dan tanpa arah pada awal musim, termasuk kekalahan dari Hoffenheim, Hamburg, dan Mönchengladbach, tim ini perlahan tetapi pasti tampak semakin padu dan semakin baik menerapkan konsep taktik Hoeneß.

Iklan Iklan

Selain itu, pelatih Stuttgart tersebut tampaknya kini menyadari bahwa sejak musim panas ini, ia memiliki talenta muda menjanjikan dalam diri Yanik Spalt. Meski usianya masih relatif muda, Spalt sudah menunjukkan kemampuan untuk mengatasi salah satu masalah besar VfB.

Getty Images

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya VFB Bundesliga 12.30 SVW

Bagaimana debut Yanik Spalt bersama VfB Stuttgart di Liga Champions?

Kesempatan pemain Austria berusia 19 tahun itu tampil melawan Galatasaray datang agak tak terduga. Ia baru perlu dimasukkan setelah mantan kapten Atakan Karazor harus meninggalkan lapangan lebih awal pada menit ke-17 akibat keluhan pada paha. Spalt pun seolah langsung dilempar ke situasi sulit di tengah atmosfer panas Istanbul. Namun, dalam penampilan pertamanya di Liga Champions, ia secara mengejutkan tampil sangat meyakinkan meski menghadapi kondisi yang tidak mudah.

Pemain VfB itu terkesan oleh atmosfer yang memekakkan telinga. Ia tidak bersembunyi, terlibat dalam setiap duel, meminta bola, dan berulang kali berani bergerak maju. "Itu luar biasa," puji rekan setimnya, Deniz Undav, yang di tengah sengitnya pertandingan bahkan lupa bahwa gelandang tengah tersebut sama sekali bukan pemain kawakan dengan puluhan penampilan di Liga Champions. "Saya merasa dia seperti pemain berpengalaman. Dia menginginkan setiap bola, masuk ke duel-duel, ingin berbalik membawa bola. Salut. Apalagi melakukannya di stadion itu dengan atmosfer seperti itu."

Iklan

Para petinggi klub juga menyampaikan pujian serupa. Hoeneß menilai anak asuhnya menunjukkan penampilan yang "luar biasa bagus dan penuh ketenangan", sementara direktur olahraga Fabian Wohlgemuth mengatakan: "Ada tempat yang lebih tenang untuk menjalani debut di Liga Champions. Tepat setelah masuk, dia menghadapi sebuah duel, menyambutnya dengan tegas, dan memenanginya. Itulah momen-momen yang terbayang lagi pada malam hari. Mampu tampil seperti itu dalam pertandingan semacam ini sungguh luar biasa. Itu momen yang sangat istimewa baginya."

Getty Images

Apakah Yanik Spalt mengatasi masalah besar VfB Stuttgart?

Tanda-tanda bahwa Spalt akan memainkan peran lebih besar bersama tim utama Stuttgart musim ini sudah terlihat selama pramusim. Ia mendapat cukup banyak menit bermain dalam laga uji coba melawan TSG Balingen, Kickers Offenbach, FC Fulham, dan FC Paris. Penampilannya melawan tim asal Prancis itu terutama menarik perhatian. Saat itu, Wohlgemuth juga menilai pemain muda Austria tersebut tampil "sangat, sangat bagus". Setelahnya, Spalt resmi masuk skuad tim utama dan sejak itu tercatat dalam skuad untuk sebelas dari 14 pertandingan kompetitif tim tersebut.

Iklan

Debutnya bersama tim utama akhirnya terjadi pada pekan kedua Bundesliga, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga kandang melawan 1. FC Köln. Sepekan kemudian, ia bermain selama 55 menit dalam laga tandang di Hoffenheim. Melawan Galatasaray, Spalt mendapat 72 menit, jauh lebih lama dibandingkan penampilan-penampilan sebelumnya bersama VfB.

Dalam waktu dekat, situasi itu tampaknya tidak akan banyak berubah. Dari sudut pandang VfB, peningkatan pesat performa Spalt nyaris menjadi keberuntungan tersendiri, mengingat lini tengah merupakan titik lemah Stuttgart musim ini. Setelah merampungkan perekrutan Grischa Prömel dari TSG Hoffenheim secara gratis pada awal bursa transfer musim panas, rencana pengisian posisi di depan lini belakang semula tampak sudah selesai.

Iklan

Namun, kepergian Chema Andres pada pengujung bursa transfer tiba-tiba membuat VfB kekurangan pemain. Klub Liga Primer Brighton & Hove Albion membayar sekitar 22 juta euro kepada Stuttgart untuk mendapatkan pemain muda Spanyol itu pada hari terakhir bursa transfer. Untuk mendampingi Stiller, yang menjadi pilihan utama, Hoeneß mula-mula mencoba Prömel, pemain yang memang diinginkannya. Namun, kerja sama keduanya sejauh ini belum berjalan seperti yang diharapkan sang pelatih. Prömel khususnya masih jauh dari ekspektasi, sehingga Karazor, yang dicopot dari jabatan kapten pada musim panas, sempat kembali menempati posisi di samping Stiller.

Kini situasinya bahkan semakin sulit. Stiller harus diganti saat jeda pertandingan DFB-Pokal melawan SC Paderborn satu setengah pekan lalu dan absen hingga waktu yang belum ditentukan akibat cedera di area otot adduktor. Sementara itu, Karazor mengalami memar otot saat menghadapi Gala, sehingga kemungkinan besar tidak tersedia untuk pertandingan melawan Werder Bremen pada Sabtu.

Iklan

Situasi ini memberi Spalt kesempatan untuk terus membuktikan diri. Hoeneß sudah menegaskan pada Selasa malam bahwa pemain Austria itu "telah menunjukkan kelayakannya untuk mendapat kesempatan bermain lagi". Melawan Bremen, ia mungkin untuk pertama kalinya masuk susunan pemain inti.