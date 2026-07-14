Karena pelajaran dari Zizo... Zamalek memberi lampu hijau kepada bintang utamanya untuk hengkang

Klub Zamalek telah menyetujui hengkangnya bek internasionalnya, Hossam Abdel-Majeed, selama jendela transfer musim panas saat ini, sebagai langkah yang mencerminkan perubahan jelas dalam kebijakan klub terhadap tawaran profesional dari luar negeri, setelah sang pemain hampir menjalani pengalaman pertamanya di Eropa, sementara Zamalek juga berlomba dengan waktu untuk menyelesaikan urusan keuangannya di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan memperoleh lisensi Afrika sebelum dimulainya musim baru.

Jurnalis Ahmed Shubair mengungkapkan, dalam program radionya “Ma’a Shubair” di Radio On Sport, bahwa Zamalek telah menyetujui penjualan Hossam Abdel Majeed ke klub Ludogorets Bulgaria selama bursa transfer musim panas ini.

Shubair menjelaskan bahwa manajemen Zamalek meminta bayaran sebesar 1,5 juta euro sebagai imbalan atas penjualan pemain tersebut, ditambah 300 ribu euro sebagai insentif tambahan, serta 20% dari nilai penjualan kembali bek internasional tersebut di masa depan.

Ia menambahkan bahwa klub Bulgaria tersebut telah menyetujui semua tuntutan finansial yang diajukan Zamalek, serta menyebutkan bahwa Hossam Abdel-Majeed telah menyelesaikan prosedur perjalanan ke Bulgaria untuk menjalani pemeriksaan medis sebagai langkah awal guna menyelesaikan transfernya secara resmi.

Jurnalis Ahmed Shubair mengatakan: “Ngomong-ngomong, ini klub yang bagus, jadi jangan meremehkan dan bilang ‘klub di Bulgaria’. Sebaliknya, ini klub yang terhormat, dan ini langkah yang bagus. Hossam Abdel-Majeed layak mendapatkan kesempatan bermain di level profesional ini.”

Ia menegaskan bahwa persetujuan Zamalek atas kepergian sang pemain didasari kekhawatiran akan terulangnya skenario Ahmed Sayed “Zizo”, setelah sebelumnya klub menolak kepindahannya ke Liga Saudi, sebelum akhirnya ia hengkang melalui transfer bebas ke Al-Ahly, yang mendorong manajemen saat ini untuk menangani tawaran-tawaran profesional dengan cara yang berbeda.



Di sisi lain, jurnalis Ahmed Shubair menegaskan bahwa Zamalek terus berupaya menyelesaikan semua kasus yang diajukan terhadapnya di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sambil mencatat bahwa klub tersebut hampir menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

Ia berkata: “Ingat kata-kata saya, dalam beberapa hari ke depan Zamalek akan menyelesaikan semua kasus yang menimpanya di FIFA. Sebelumnya kami membahas sekitar 18 atau 20 kasus, dan kini jumlahnya tinggal 8 saja. Kasus terakhir yang diselesaikan adalah kasus Faragani Sassi, serta kasus klub Nahda Al-Zamamra dari Maroko, setelah keduanya dicabut oleh FIFA. Dengan demikian, Zamalek berhasil menyelesaikan 11 kasus, dan dalam dua hari ke depan sisa berkasnya akan diselesaikan.”

Ia menambahkan bahwa proses perizinan Afrika masih bergantung pada penyelesaian tiga kasus utama, menjelaskan bahwa di antaranya adalah tagihan klub Oleksandria dari Ukraina terkait transfer Juan Bezerra, yang mencakup dua angsuran dengan nilai total sebesar 1 juta 200 ribu dolar, serta hak-hak pemain asal Senegal, Ibrahima N’Diaye, yang mencapai 1 juta 700 ribu dolar.

Shubair menyoroti bahwa negosiasi dengan klub-klub tersebut relatif lebih mudah, dan Zamalek kini hampir mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah tersebut, sambil menjelaskan bahwa masalah utama yang tersisa adalah tagihan Ibrahima N'Diaye; dan jika masalah ini diselesaikan, klub akan dapat memperoleh lisensi Afrika secara resmi.