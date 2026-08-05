Real Madrid menunggu jawaban dari bintang asal Brasil mereka, Vinicius Junior, atas tawaran yang telah ditingkatkan untuk memperpanjang kontraknya, di tengah minat dari Arsenal untuk mendapatkan sang pemain, jika negosiasi mengalami kebuntuan.

Menurut surat kabar "Daily Mail" asal Inggris, Real Madrid mengajukan tawaran yang telah ditingkatkan kepada bintangnya, yang nilainya melampaui 19 juta pound sterling per tahun.

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Dari sisinya, pelatih Los Blancos, Jose Mourinho, menegaskan bahwa pemain berusia 26 tahun itu merupakan bagian penting dari proyek teknisnya, yang semakin memperkuat keyakinan Real Madrid untuk mempertahankan Vinicius.

Meski begitu keyakinan tersebut, pemain asal Brasil ini memicu lebih banyak spekulasi setelah menghapus seluruh konten akunnya di situs "Instagram", pada Rabu malam hari ini.

Langkah ini, meskipun bukan hal yang aneh di dunia sepak bola dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, kerap kali diartikan sebagai indikasi ketidakpuasan sang pemain terhadap situasinya bersama klubnya saat ini.

Pada saat yang sama, Arsenal terus memantau perkembangan situasi, dengan harapan memanfaatkan setiap kebuntuan dalam negosiasi perpanjangan kontrak.

Kendati demikian, laporan-laporan menunjukkan bahwa Real Madrid kini semakin optimistis dengan kemampuannya menangkis minat Arsenal, terutama setelah dukungan yang jelas dari Mourinho terhadap keberlanjutan sang pemain.

Sebaliknya, pelatih Mikel Arteta tampak optimistis akan kemungkinan menuntaskan lebih banyak transfer, setelah Arsenal merekrut pemain asal Yunani, Christos Tzolis, yang datang dari Club Brugge dengan mahar 34 juta pound sterling.