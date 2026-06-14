Karena masalah tunjangan anak... Argentina melarang 13 ribu suporter mendukung Messi di Piala Dunia

Pemerintah Argentina secara resmi meminta pihak berwenang Amerika Serikat untuk melarang 13 ribu suporter Argentina menghadiri pertandingan Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung musim panas ini di Amerika Serikat.

Argentina akan mengikuti turnamen ini sebagai juara bertahan, dan dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi bulan depan.

Tim asuhan pelatih Lionel Scaloni memimpin Grup 10 yang dipimpin oleh bintang Lionel Messi, di mana mereka akan memainkan pertandingan pertama melawan Aljazair di Kansas City pada dini hari Rabu, serta akan menghadapi Austria dan Yordania dalam upaya mereka untuk lolos ke babak gugur.

Mata dunia tertuju pada Argentina musim panas ini, namun pemerintah negaranya memastikan bahwa sekelompok suporter tidak diizinkan bepergian untuk menghadiri pertandingan-pertandingan tersebut.

Surat kabar Spanyol "AS" melaporkan bahwa pejabat Argentina telah menyerahkan daftar kepada Amerika Serikat yang berisi sekitar 13 ribu ayah dan ibu yang menunggak pembayaran tunjangan anak.

Pemerintah Argentina berpendapat bahwa para ayah yang tidak mampu mendukung anak-anak mereka secara finansial tidak boleh diizinkan menghadiri Piala Dunia 2026. Wali Kota Buenos Aires, Jorge Macri, menyatakan: "Jika mereka tidak menafkahi anak-anak mereka, mereka tidak akan diizinkan masuk ke stadion."

Sikap tegas Argentina ini didasarkan pada inisiatif pemerintah nasional yang disebut "Tribun Aman", dan program ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghukum para ayah yang memiliki dana untuk menghadiri acara olahraga namun mengabaikan kebutuhan dasar anak-anak mereka. Informasi menunjukkan bahwa daftar yang diserahkan kepada pejabat Amerika Serikat mencakup mereka yang memiliki tunggakan tunjangan anak dan sebelumnya telah terbukti oleh pengadilan Argentina menunda pembayaran.

Dalam beberapa bulan terakhir, fokus semakin ditingkatkan pada pelacakan lokasi para penunggak pembayaran, yang terjadi ketika pembayaran berkala yang diwajibkan tidak dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Pemerintah Argentina berharap, melalui pembagian daftar tersebut dengan penegak hukum di Amerika Serikat, mereka dapat melacak lokasi siapa pun yang memiliki utang yang belum dilunasi dan mencoba menghadiri pertandingan di Piala Dunia.

Inisiatif "Tribun Aman" telah mendapat dukungan luas dari masyarakat Argentina sejak diperluas pada tahun 2023, dan data resmi menunjukkan pemeriksaan terhadap lebih dari empat juta penonton dalam 1.328 pertandingan sepak bola, dan selama periode tersebut teridentifikasi 1.166 orang yang memiliki surat perintah penangkapan yang masih berlaku, dengan puluhan keputusan larangan administratif yang dikeluarkan.

Daftar yang diperluas ini juga mencakup, selain pemberitahuan kepada pejabat AS mengenai para penunggak utang, mereka yang memiliki riwayat melakukan kejahatan kekerasan.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Patricia Bolrich mengatakan: "Daftar ini mencakup lebih dari 15 ribu orang yang akan dilarang masuk ke stadion. Ini sangat penting bagi kami karena tidak ada orang yang pernah melakukan tindak kekerasan di stadion-stadion Argentina yang akan dapat menghadiri acara olahraga ini."