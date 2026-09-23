Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menangani timnas Arab Saudi, mengkritik para pemainnya meski meraih kemenangan atas Kuwait pada laga pembuka turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi menang atas Kuwait dengan skor 1-0, pada hari Rabu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam pekan pertama fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Donis mengatakan dalam pernyataannya kepada saluran televisi Qatar "Al-Kass" setelah pertandingan berakhir: "Saya memberi selamat kepada para pemain karena mereka telah berusaha keras dan memberikan segalanya."

Ia melanjutkan: "Namun, dalam pertandingan seperti ini, kita harus lebih tenang, mengambil keputusan yang tepat, dan melakukan hal-hal yang benar."

Ia menjelaskan: "Tidak mungkin kita menguasai bola di dekat kotak penalti lawan sepanjang waktu, tanpa memiliki peluang nyata ke gawang, dan tidak mencetak gol."

Ia menambahkan: "Kita bisa membuat jenis pertandingan seperti ini lebih mudah, dan langkah berikutnya bagi kami adalah membuat para pemain kami lebih tenang dan percaya diri agar dapat mengambil keputusan yang benar."

Ia menyambung: "Saya senang meraih tiga poin, tetapi kami masih mengalami masalah yang sama sejak Piala Dunia. Kami menguasai bola, mengendalikan pertandingan, dan membawa bola dekat ke kotak penalti lawan."

Ia mengakhiri: "Namun, umpan terakhir dan keputusan terakhir bukan yang terbaik, jadi kami harus mengambil keputusan yang lebih baik dan mencetak gol."

Perlu dicatat bahwa satu-satunya gol timnas Arab Saudi ke gawang Kuwait terjadi secara bunuh diri lewat Yousef Al-Haqan, setelah tendangan Hammam Al-Hammami membentur kakinya, mengecoh penjaga gawang, dan bersarang di gawangnya.