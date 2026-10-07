Setelah pada bagian 1 wawancara pembahasan terutama berkutat pada FC Bayern miliknya, kini Sauer mengalihkan pandangannya ke pembinaan pemain muda Jerman secara umum.

Tuan Sauer, sebagai anggota kelompok ahli yang dibentuk khusus, yang antara lain juga diisi pelatih timnas baru Jürgen Klopp, Anda terlibat dalam pengembangan "Bundesliga Talent Series". Sejak musim panas ini, tim-tim muda dari klub peserta menjalani masing-masing tiga hingga enam pertandingan dalam dua paruh musim yang terpisah pada musim gugur dan musim semi (FC Bayern akan bergabung pada awal 2027). Seberapa puas Anda dengan hasilnya?

Jochen Sauer: Berdasarkan seluruh pengalaman kami, pada awalnya kami di kelompok ahli tidak menganggap mungkin bahwa kami bisa meluncurkan sebuah kompetisi untuk menambah waktu bermain bagi para pemain muda kami, termasuk seluruh diskusi, keputusan, persiapan, dan pelaksanaannya, dalam waktu sepuluh bulan. Pengalaman beberapa tahun terakhir justru menunjukkan bahwa dalam banyak konfigurasi kami mendiskusikan banyak langkah untuk waktu yang sangat lama, tetapi biasanya tanpa hasil atau keputusan konkret. Kata kuncinya reformasi Regionalliga. Karena itu, kami sangat puas dengan implementasinya. Dengan ide dasarnya sendiri, sampai saat ini saya juga puas. Apakah pada akhirnya ini juga akan terbukti berhasil, itu nanti akan terlihat.

Coba beri gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan yang melatarinya.

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Sauer: Titik awal perdebatan itu antara lain adalah kenyataan bahwa kami melihat ada potensi perbaikan di area transisi antara pemain muda dan profesional. Bagi saya, transisi ini adalah salah satu area paling menentukan, tetapi juga paling sulit dalam keseluruhan pembinaan pemain muda, dan saya pikir di Jerman di sinilah kami juga punya potensi perbaikan terbesar. Dalam pembinaan hingga U15/U16, kami tidak lebih buruk daripada negara-negara besar lain. Namun pada titik tertentu kami tertinggal, dan kami sepakat bahwa itu terjadi di area transisi antara pemain muda dan profesional. Kami mendapati bahwa di U17, U19, dan U23 kami memiliki pemain yang antara lain mendapatkan menit bermain yang terlalu sedikit dan terlalu minim pengalaman bertanding di level tinggi. Pada saat yang sama, kami berpendapat bahwa waktu bermain adalah faktor penentu untuk menjadi lebih baik. Dari situlah muncul ide untuk menciptakan kompetisi tambahan. Kompetisi ini karena itu dinamai "Talent Series", karena tidak dibatasi pada satu kelompok usia. Pemain berusia 16 hingga 21 tahun boleh bermain.

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Klopp pada awalnya mengusulkan liga U21 tersendiri, seperti yang ada di Inggris.

Sauer: Dalam masanya di Liverpool, dia punya pengalaman bagus dengan kompetisi ini dalam sistem pembinaan Inggris. Dan sebagai petinggi Red Bull saat itu, dia juga harus memikirkan solusi yang baik untuk klub-klub tanpa tim U23 atau tim U23 yang berada di bawah Regionalliga. Namun, di dalam kelompok ahli kami berusaha menelaah tema ini dari semua perspektif. Dengan total 58 pusat pembinaan elite muda, secara logis ada banyak kondisi awal yang berbeda. Tetapi khususnya masukan tentang pendekatan dari liga-liga besar lain sangat penting bagi kelompok ini.

Bagaimana Anda merasakan kerja sama dengan Klopp?

Sauer: Luar biasa, sebagaimana kelompok ahli ini secara keseluruhan. Kelompok ini mempertemukan orang-orang dari berbagai latar. Klopp sebagai pelatih dengan pengalaman Inggris. Sami Khedira, yang berasal dari NLZ Stuttgart lalu berada di banyak klub besar, yang mengenal UEFA dan punya perspektif Eropa. Anggota dewan DFL Marc Lenz, direktur pelaksana DFB Andreas Rettig, Markus Krösche dan Andreas Bornemann dengan banyak pengalaman dari Bundesliga. Joti Chatzialexiou, yang menangani pemain muda di DFB dan kini menjadi direktur pelaksana di klub tradisional 1. FC Nürnberg. Saya berharap kelompok ahli ini juga ke depannya bisa terus memberi dorongan yang membantu bagi perkembangan sistem pembinaan pemain muda dan pendidikan sepakbola Jerman.

Eksodus talenta sebagai masalah bagi tim DFB

Misalnya?

Sauer: Masih banyak tema yang bisa dibahas. Ada banyak pemain yang lahir di Jerman yang tidak bisa dipanggil Jürgen Klopp ke tim nasional. Hanya dari Bayern saja: Kenan Yildiz, Can Uzun? Turki. Josip Stanisic? Kroasia. Paul Wanner? Austria. Malik Tillman? Amerika Serikat. Dan pemain-pemain lain dari seluruh wilayah federal. Di sini pun sekarang ada persaingan antarfederasi nasional yang harus segera kami hadapi. Kami melihatnya dari jarak yang sangat dekat, betapa banyak undangan tim nasional dari berbagai federasi nasional yang masuk kepada kami untuk pemain-pemain tertentu. Erblin Osmani, yang lahir di München, saat ini berada di tim nasional senior Kosovo.

Apa yang harus berubah di Jerman?

Sauer: Saya pikir di area transisi yang tadi disebutkan itu terdapat banyak tantangan. Tidak mudah, baik bagi klub maupun federasi, untuk terus memantau setiap talenta dan masing-masing dari 58 NLZ serta mengidentifikasi talenta-talenta itu tanpa keraguan - tetapi di sisi lain juga ada banyak peluang untuk perbaikan.

Apa lagi yang dalam jangka panjang bisa membantu sepakbola Jerman?

Sauer: Menurut saya, infrastruktur dan kerja substantif di NLZ Jerman itu bagus dan setidaknya berada di level banyak negara sepakbola lainnya. Namun kami juga harus memberi para pemain yang kami bina kesempatan untuk melangkah ke level sepakbola pria. Klub-klub dari Regionalliga hingga Bundesliga harus lebih berani memainkan pemain muda. Hanya dengan begitu para pemain ini akan menjadi lebih baik dan bisa menjadi opsi bagi tim nasional. Dan kami tentu juga harus memikirkan sistem liga. "Talent Series" adalah salah satu elemen kecil yang bisa membantu. Tetapi diskusi saat ini tentang Regionalliga dan juga Liga 3 menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan atau bahwa orang melihat adanya potensi perbaikan. Di mata saya, saat ini kami belum memiliki piramida kompetisi yang optimal.

Jochen Sauer tentang tim cadangan FC Bayern dan pelatih debutan Dante

Tim kedua FC Bayern bermain di Regionalliga Bayern sejak 2021. Peran seperti apa yang Anda berikan kepadanya?

Sauer: Peran yang esensial, agar talenta-talenta untuk pertama kalinya bersentuhan dengan sepakbola dewasa. Pengalaman ini harus dikumpulkan para talenta sejak dini pada era sekarang. Karena itu kami hampir mengubah U23 menjadi U19. Bagi Filip Pavic, Cassiano Kiala, atau Bastian Assomo, saat ini itulah langkah perkembangan yang tepat.

Bagaimana Anda melihat pelatih kepala baru Dante? Awal musim baru berjalan agak tersendat.

Sauer: Dia adalah pemain top, punya kharisma yang luar biasa, dan tahu apa yang dibutuhkan sebagai pemain untuk suatu hari bermain di Liga Champions. Tentu saja sebagai mantan pemain profesional yang ambisius dia tidak puas ketika hasil-hasilnya tidak sesuai, dulu pun tidak berbeda dengan Martin Demichelis. Namun para pemain ini memang harus lebih dulu beradaptasi di sepakbola pria. Itu adalah proses perkembangan yang sepenuhnya normal. Laga-laga terakhir menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang baik.

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Sejauh mana Anda juga melihat Campus sebagai tempat pengembangan para pelatih?

Sauer: Seorang pelatih yang sudah mengenal FC Bayern dan memulai langkah-langkah pertamanya sebagai pelatih di klub ini, secara otomatis sudah memiliki identifikasi. Saya senang melihat karier Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose, atau Martin Demichelis, dan saya memang berpikir bahwa pelatih bisa berkembang sangat baik di level junior. Di sini tidak ada tekanan sepakbola profesional, dan pelatih juga bisa membuat kesalahan dalam lingkungan yang lebih tenang serta terus berkembang. Mungkin suatu hari nanti salah satu dari mereka juga akan kembali ke FC Bayern München. Omong-omong, kami juga melihat Red&Gold dan jaringan mitra internasional kami sebagai peluang pengembangan dan langkah berikutnya bagi para pelatih berbakat kami.

Dalam beberapa pekan terakhir ada rumor tentang dugaan ketertarikan FC Bayern terhadap JJ Gabriel, talenta top 16 tahun dari Manchester United yang ingin pindah klub. Seberapa masuk akal transfer semacam itu secara umum menurut Anda?

Sauer: Jika anak muda setalenta itu ingin pindah klub dan semua klub top internasional mengejarnya, maka tercipta persaingan yang sangat besar di level tertinggi dan itu juga menyangkut aspek ekonomi. Karena itu, ini adalah tema untuk level profesional dan bukan untuk Campus.