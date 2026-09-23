Manchester United mempertimbangkan langkah eskalasi terkait krisis pemain mudanya, JJ Gabriel, yang meminta pengakhiran pendaftarannya bersama klub sebagai persiapan untuk hengkang, di tengah ketertarikan sejumlah klub besar Eropa untuk merekrutnya.

Fabrizio Romano menjelaskan tahapan yang telah dicapai dalam pembicaraan seputar masa depan pemain muda tersebut setelah ia meminta pembatalan pendaftarannya di Old Trafford demi meninggalkan klub dengan segera.

Romano sebelumnya mengatakan: "Tim JJ Gabriel sedang melakukan pembicaraan dengan klub-klub. Saya telah menyebutkan kepada Anda dalam semua video saya minggu ini bahwa Real Madrid, Barcelona, dan klub-klub lain bersaing untuk merekrutnya. Spanyol adalah yang terdekat, tetapi ada klub-klub lain dalam perburuan ini."

Ia menjelaskan: "Inilah situasinya, Gabriel tidak melakukan perjalanan ke Barcelona untuk bernegosiasi langsung dengan klub, atau secara pribadi dengan Barcelona, atau untuk menandatangani kontrak dengan klub Catalan itu. Bukan begitu keadaannya. Mereka sedang berbicara, kubu pemain, keluarganya, dan agen-agennya, untuk membahas masa depan."

Potensi eskalasi hukum

Menurut situs "Football FanCast", Manchester United sedang mengkaji kemungkinan untuk mengambil langkah hukum di tengah kekhawatiran terkait campur tangan pihak-pihak dari luar klub dalam kasus pemain tersebut, sementara pada saat yang sama klub berupaya mendapatkan kompensasi finansial yang lebih besar jika Gabriel hengkang.

Gabriel "15 tahun" secara resmi telah meminta pembatalan pendaftarannya bersama Manchester United, dalam langkah yang memungkinkannya untuk berupaya hengkang secara gratis setelah berakhirnya keterikatannya dengan klub.

United hingga kini menolak untuk menyetujui permintaan pemain tersebut, dan berpegang pada kelanjutan pendaftarannya hingga akhir musim.

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Regulasi Liga Inggris menyatakan bahwa pembatalan pendaftaran seorang pemain selama masa keterikatannya membutuhkan persetujuan klub, pemain, dan walinya, dan jika tidak tercapai kesepakatan, pihak mana pun dapat meminta keputusan mengikat dari asosiasi liga terkait pengakhiran pendaftaran.

Krisis ini muncul setelah Gabriel nyaris masuk dalam daftar skuad tim utama untuk tampil menghadapi Brighton di Piala Liga, sebelum klub dikejutkan oleh permintaannya untuk hengkang.

Pemain ini mendapatkan ketertarikan sejumlah klub Eropa, yang paling menonjol adalah Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain, dengan semakin dekatnya usianya menginjak 16 tahun pada 6 Oktober, yang membuka pintu bagi perkembangan baru dalam masa depannya, di mana usia ini akan memungkinkannya menunjuk agen untuk urusannya, dan hengkang, sehingga memudahkan kepergiannya terutama karena ia memegang paspor Eropa (Irlandia), dengan catatan bahwa ia telah memperoleh konsultasi terkait negosiasinya dengan Real Madrid dan Bayern Munich dari agen pemain terkenal Ali Barat, menurut sumber yang sama.

Preseden yang mendukung United, FIFA kartu terakhir

Ada preseden yang bisa mendukung posisi Manchester United dalam menuntut kompensasi yang lebih besar; sebab Fulham memperoleh 4,3 juta pound sterling ditambah 20% dari nilai penjualan kembali Harvey Elliott setelah kepindahannya ke Liverpool pada tahun 2019. Liverpool juga sebelumnya pernah dihukum dengan larangan mendaftarkan pemain akademi dan denda 100 ribu pound sterling akibat pelanggaran dalam merekrut seorang pemain muda dari Stoke City.

Namun kerumitan posisi United terletak pada kenyataan bahwa tujuan potensial Gabriel berada di luar yurisdiksi lembaga-lembaga Inggris, yang mungkin menjadikan FIFA sebagai pihak penentu dalam menetapkan kompensasi dan segala potensi pelanggaran.