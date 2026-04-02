Karena lawan berikutnya di Liga Roshen, Ronaldo terlibat dalam krisis pertamanya bersama Almería

Pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, terlibat dalam krisis pertamanya dengan klub Almería, setelah mengakuisisi sebagian kepemilikan klub tersebut beberapa waktu lalu.

Ronaldo mengumumkan pada 26 Februari lalu bahwa ia telah mengakuisisi 25% saham klub Almería, yang kemudian diintegrasikan ke dalam CR7 Sports Investments, sebuah perusahaan baru yang didirikan di bawah naungan CR7 SA.

Sekitar sebulan setelah proses akuisisi tersebut, klub Flamengo merilis pernyataan keras yang menyerang klub Almería, yang bermain di Divisi Kedua Spanyol, terkait kesepakatan yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Hal ini berkaitan dengan transfer pemain sayap Brasil, Lazaro, dari Flamengo ke Almeria pada musim panas 2022, dengan nilai transfer sebesar 7 juta euro, menurut laporan media saat itu.

Flamengo menyatakan dalam pernyataannya bahwa ketentuan kontrak mewajibkan Almería menanggung semua pajak yang dikenakan di Spanyol terkait transfer tersebut, namun hal itu tidak terjadi, sehingga klub Brasil tersebut terpaksa membayar lebih dari 1,5 juta euro.

Klub tersebut mencatat bahwa mereka telah memperoleh putusan dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sekitar 590 hari yang lalu, untuk menerima jumlah tersebut, namun klub Spanyol tersebut menunda-nunda dalam memenuhi putusan tersebut, yang mengakibatkan nilai utang meningkat menjadi 1,8 juta euro.

Flamengo menutup pernyataannya dengan menegaskan keyakinannya bahwa Pengadilan Olahraga Internasional akan mengambil keputusan yang tepat terkait kasus ini, demi pelaksanaan putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, serta menghormati hubungan kontraktual antar klub.

Perlu dicatat bahwa Lázaro, yang menjadi pusat krisis ini, saat ini bermain untuk klub Al-Najma di Arab Saudi, setelah pindah dari Almería pada musim panas 2025. Pertandingan berikutnya akan mempertemukannya dengan Ronaldo sendiri, besok Jumat, saat timnya bertandang ke markas Al-Nassr di Stadion Al-Awal Park, dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen.