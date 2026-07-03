Karena khawatir akan adanya mata-mata... Tuchel mengubah rencana Inggris menjelang laga melawan Meksiko

Pejabat tim nasional Inggris memutuskan untuk menunda kedatangan rombongan tim ke ibu kota Meksiko, Mexico City, sebagai langkah mengejutkan untuk menyesuaikan jadwal pertandingan mereka di Piala Dunia, guna menghindari pengintaian terhadap sesi latihan tertutup mereka di tengah kekhawatiran bahwa rombongan tersebut akan menghadapi gangguan yang parah.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", pelatih Thomas Tuchel dan para asistennya diliputi kekhawatiran bahwa rencana taktis mereka dapat terbongkar melalui insiden spionase yang mirip dengan kasus "Spygate", yang menyebabkan pemecatan seorang staf klub Southampton dari babak kualifikasi Liga Primer Inggris pada bulan Mei lalu, setelah tertangkap basah sedang memata-matai sesi latihan tim Middlesbrough.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa pelatih timnas Inggris bertekad untuk menyempurnakan rencana strategisnya secara rahasia, sebagai persiapan menghadapi laga babak 16 besar melawan timnas Meksiko.

Dalam konteks yang sama, Tuchel dan para petinggi di kamp tim nasional memutuskan untuk kembali ke markas latihan mereka di Kota Kansas City, setelah meraih kemenangan atas Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 dalam pertandingan Rabu lalu.

Markas utama timnas Inggris selama turnamen ini dijaga ketat oleh patroli polisi dan petugas keamanan, untuk memastikan tidak ada orang yang bersembunyi di balik semak-semak di sekitar stadion.

Pelatih kepala Thomas Tuchel berencana memanfaatkan suasana aman ini untuk menyempurnakan susunan pemain resmi dan strategi taktis yang akan diterapkan dalam laga sulit di Stadion Azteca.

Rombongan Tim Tiga Singa dijadwalkan tiba di Meksiko pada hari Jumat, yaitu hanya dua hari sebelum peluit kick-off pertandingan yang dinanti-nantikan itu dibunyikan.

Langkah ini diambil setelah timnas Inggris biasanya tiba di kota-kota yang menjadi tuan rumah empat pertandingan pertamanya di Piala Dunia hanya satu hari sebelum pertandingan, yang merupakan batas waktu terpendek yang diizinkan oleh FIFA. Namun, Tuchel lebih memilih memberikan kesempatan lebih besar kepada para pemainnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang menantang di sekitar pertandingan mendatang.

Pihak timnas Inggris sedang mempelajari dengan cermat semua faktor yang memengaruhi pertandingan tersebut, termasuk kemungkinan rombongan tim mengalami “gangguan yang sangat parah dan keributan yang hebat” pada malam sebelum pertandingan.

Federasi Sepak Bola Ekuador sebelumnya telah mengajukan keluhan resmi kepada FIFA setelah para pendukung Meksiko menimbulkan kebisingan yang luar biasa dan keributan hebat di luar hotel tempat tim mereka menginap, yang membuat para pemain tamu tidak bisa tidur dan beristirahat sebelum mereka kalah dengan skor 2-0 di babak 32 besar.

Timnas Inggris bersiap menghadapi keributan suporter yang serupa, namun mereka telah mengambil langkah-langkah preventif yang ketat untuk mencegah terulangnya skenario yang mengkhawatirkan ini.

Jaringan berita Inggris “The Athletic” mengungkapkan bahwa akan diberlakukan pengamanan ketat dan pemasangan penghalang di jalan-jalan sekitar hotel tempat tim “The Three Lions” menginap, yang lokasinya sangat dirahasiakan.

FIFA mengizinkan pemasangan penghalang keamanan di jalan-jalan tersebut setelah meninjau setiap kasus secara terpisah, dan permintaan Inggris untuk melindungi para pemainnya telah disetujui, setelah sebelumnya bunyi klakson dan dentuman drum dari suporter Meksiko memicu kemarahan rombongan Ekuador.