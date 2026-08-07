Sebuah klub Spanyol mundur dari rencana merekrut pemain internasional Maroko, Sofyan Amrabat, setelah negosiasi kembali terganjal oleh tuntutan finansial dari klub Turki, Fenerbahce.

Menurut surat kabar"El Botola" asal Maroko, pelatih senior Real Betis, Manuel Pellegrini, meminta manajemen klub untuk mencoba lagi merekrut gelandang Maroko itu, seiring keinginannya untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas ini.

Baca Juga

Nomor 3: Siapa Sosok Tersembunyi FIFA yang Mengguncang Takhta Infantino?

Tuntutan di Parlemen Spanyol untuk Mencoret Maroko dari Penyelenggaraan Piala Dunia 2030

Namun, manajemen Fenerbahce bersikeras mendapatkan 15 juta euro sebagai imbalan atas pelepasan jasa Amrabat. Nilai yang dianggap terlalu tinggi oleh para petinggi Real Betis, sehingga klub Spanyol itu mengambil keputusan untuk kembali mundur dari kesepakatan tersebut.

Tuntutan finansial yang tinggi dari klub Turki itu mengembalikan negosiasi ke titik nol, sehingga kepindahan Amrabat ke klub Andalusia tersebut untuk sementara ini menemui jalan buntu, sambil menanti apa yang mungkin terjadi pada hari-hari mendatang.

Laporan pers sebelumnya menyebutkan bahwa Al Ittihad Saudi mengajukan penawaran untuk merekrut Amrabat, seiring kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini tengah, setelah kepergian pemain Brasil, Fabinho, yang kontraknya bersama klub telah berakhir dan manajemen menolak untuk memperpanjangnya.

Penawaran Al Ittihad kepada Fenerbahce mencapai 12 juta euro, menurut jurnalis Turki Ekrem Konur, di samping paket finansial yang menggiurkan untuk pemain Maroko itu.