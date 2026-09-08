Persiapan Arsenal untuk laga Liga Champions kontra Napoli, Rabu besok, terganggu setelah klub asal London itu terjebak dalam kekacauan perjalanan yang melanda bandara-bandara di Britania Raya.

Akibatnya, pelatih Mikel Arteta terpaksa membatalkan konferensi pers yang dijadwalkan digelar sebelum pertandingan pada Selasa malam setelah penerbangan Arsenal ke Italia mengalami penundaan, menurut surat kabar Inggris "Daily Mail".

Hal itu disebabkan oleh masalah pengendalian lalu lintas udara di Britania Raya, di mana pesawat-pesawat dihentikan di sebagian besar bandara utama di Britania Raya pada hari Selasa setelah terjadi "gangguan teknis".

Masalah ini menyebabkan pembatalan hampir 300 penerbangan dari Britania Raya, yang berdampak pada ribuan wisatawan selain juara Liga Primer Inggris.

Laporan menyebutkan bahwa mereka tetap berada di lapangan latihan milik klub di London Colney sembari menunggu masalah tersebut terselesaikan, sebelum akhirnya berangkat ke bandara ketika jadwal penerbangan baru mereka diumumkan.

Sekitar pukul 18.30, klub Arsenal mengunggah sebuah video di akun resmi mereka di platform "X" yang memperlihatkan tim tengah menaiki pesawat.

Dalam pembaruan yang dirilis pada Selasa sore, layanan navigasi udara nasional (NATS) menyatakan telah mengidentifikasi masalah pada "sistem pemrosesan penerbangan" mereka, seraya menambahkan bahwa "pemulihan akan membutuhkan waktu", namun mereka menyatakan telah "menerapkan sebuah solusi".

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