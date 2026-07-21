"Karena kamu tidak pernah menyerah".. istri Messi membagikan pesan yang menyentuh

Antonella Roccuzzo menyampaikan kata-kata mengharukan kepada suaminya, Lionel Messi, usai kekalahan di final Piala Dunia dari Spanyol (0-1 setelah perpanjangan waktu).

Antonella menulis melalui akun Instagram-nya: "Terima kasih karena setiap hari menunjukkan kepada kami bahwa kesuksesan sejati dibangun atas kerja keras, pengorbanan, dan ketekunan, serta agar kita tidak pernah melupakan siapa diri kita sebenarnya".

Ia menambahkan: "Kau akan selalu menjadi yang terbaik, Leo Messi. Bukan hanya karena bakatmu, tetapi karena kau selalu setia pada dirimu sendiri. Karena kau – apa pun yang terjadi – tidak pernah menyerah; kau selalu berjuang hingga akhir dan memberikan yang terbaik sampai detik terakhir".

Antonella menegaskan kebanggaannya kepada sang suami dengan berkata: "Kekuatan ini, jiwa ini, dan kemampuanmu untuk selalu bangkit setelah setiap kekalahan, membuatmu menjadi orang yang istimewa. Kau adalah teladan terbaik bagi anak-anak kita dan sumber inspirasi bagi jutaan orang".

Pasangan ini saling mengenal sejak kecil, menikah pada 2017, dan memiliki tiga orang anak (Thiago, Mateo, dan Ciro Messi).

Sebagai penutup, Antonella berkata: "Aku mengagumimu melebihi apa yang bisa diungkapkan kata-kata, dan aku sangat bangga bisa menjalani perjalanan hidup bersamamu. Aku sangat mencintaimu".

Legenda Argentina itu menjalani pertandingan internasional pertamanya pada musim panas 2008 melawan Hungaria. Apa yang terjadi setelahnya telah menjadi sejarah: 206 pertandingan internasional lainnya dan 125 gol (21 di antaranya di ajang Piala Dunia saja), serta menjadi juara dunia bersama Argentina pada 2022. Messi juga meraih Copa America pada 2021 dan 2024.

Rentetan gelar bersama timnas Argentina itu datang setelah Messi sempat pensiun sementara dari permainan internasional pada 2016, tetapi untungnya, ia menemukan jalannya untuk kembali ke "La Albiceleste", hanya dua bulan kemudian "karena cinta pada tanah air dan kostumnya".

Kini, masa depannya bersama timnas tetap terbuka. Meski demikian, banyak tanda yang mengarah pada kemungkinan ia akan pensiun.

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