"Karena kamu masih terus menorehkan sejarah".. Ronaldo menerima pesan yang mengharukan

Dolores Aveiro, ibu Cristiano Ronaldo, mengirimkan pesan yang penuh emosi kepada bintang tim nasional Portugal tersebut melalui akun resmi FIFA. Dalam pesan tersebut, ia mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi-prestasi yang terus diraih putranya di Piala Dunia 2026, serta mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Portugal yang selalu mendukungnya di setiap langkahnya.

Dalam pesannya, Dolores berkata: “Aku merasa bangga, Nak, karena kamu terus menciptakan sejarah. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang selalu berada di sisimu. Kamu telah memberikan banyak hal bagi seluruh dunia.”

Ia melanjutkan, seperti dilansir surat kabar Portugal *A Bola* pada Sabtu: “Ciuman untukmu, Nak, ibumu selalu ada di sini untukmu.”

Dia menambahkan: “Aku berterima kasih kepada semua orang atas rasa hormat yang mereka tunjukkan kepada anakku. Ciuman untuk semua penggemar Portugal. Sepak bola masih menyatukan semua orang, dan kekuatan untuk Portugal.”

Pesan ini muncul setelah Ronaldo mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 11 gol di Piala Dunia, melampaui rekor legendaris Eusébio (9 gol pada 1966), dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Portugal di Piala Dunia, serta menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol dalam sejarah turnamen tersebut.

Tindakan ini dari ibu Ronaldo terjadi di saat sang bintang Portugal terus berupaya memecahkan lebih banyak rekor, saat ia akan menghadapi Kolombia besok pagi, Minggu, untuk menentukan posisi teratas di Grup 11 dalam edisi Piala Dunia yang kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir baginya.

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