Sebuah laporan media pada hari Selasa ini menyebutkan bahwa Barcelona telah memutuskan langkah mengejutkan setelah dijatuhi denda akibat pengaduan dari Atletico Madrid, terkait berkas pemainnya, Julian Alvarez.

Akar persoalan ini bermula dari ketertarikan Barcelona untuk mendatangkan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, yang terikat kontrak dengan Atletico Madrid hingga Juni 2030, dan mencakup klausul penalti senilai 500 juta euro, menurut sejumlah laporan media Spanyol.

Atletico menuduh klub Catalan itu menghubungi sang pemain dan berupaya merayunya meskipun kontraknya masih berlaku, dengan menganggap bahwa komunikasi ini terjadi selama periode perlindungan kontrak, yang memberlakukan sejumlah pembatasan dalam bernegosiasi dengan pemain tanpa mematuhi aturan yang mengaturnya.

Federasi Sepakbola Spanyol memutuskan untuk mendenda Barcelona dengan jumlah hanya 602 euro, sebuah hukuman yang disebut remeh.

Di sisi lain, surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Barcelona menolak menerima denda yang dijatuhkan oleh Federasi Spanyol, dan tidak akan membayarnya.

Klub Catalan itu menilai bahwa jumlahnya "tak seberapa", tetapi menolak membayarnya karena alasan moral dan prinsip, sebab mereka meyakini bahwa tindakan mereka sudah benar. Surat kabar "Marca" menegaskan bahwa Barca akan mengajukan banding atas keputusan tersebut untuk membatalkan denda itu.

Di dalam kantor klub Barcelona, mereka mengakui bahwa denda tersebut "menggelikan". Jumlahnya sangat kecil bagi klub sebesar Barca, tetapi mereka menolak membayarnya.

Tentu saja bukan karena jumlahnya, melainkan karena mereka meyakini tidak melakukan kesalahan apa pun, dan karena itulah mereka akan mengajukan banding atas hukuman tersebut beserta seluruh hukuman lain yang berkaitan dengan kasus ini.

Klub Catalan itu menegaskan bahwa komunikasinya dengan Julian Alvarez sudah sesuai aturan, dan bahwa Atletico Madrid telah diberitahu secara langsung mengenai ketertarikannya pada sang penyerang.