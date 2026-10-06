Sport Bild melaporkan adanya kecenderungan awal di jajaran petinggi klub untuk tidak memperpanjang kontrak dengan perusahaan asal Düsseldorf itu yang akan habis pada 2027. Salah satu alasan utama kemungkinan perpisahan itu disebut berkaitan dengan hubungan dengan para suporter sendiri. Kepada merekalah Carsten Cramer, yang belum lama ini dipromosikan menjadi ketua direksi, telah berulang kali menyampaikan seruan selama berbulan-bulan.

Rampungnya kesepakatan pada 2024 telah memicu gelombang kemarahan di kalangan suporter Dortmund. Pada laga kandang pembuka Bundesliga saat itu melawan Eintracht Frankfurt, "Tembok Kuning" dipenuhi plakat dan spanduk yang menunjukkan sikap tegas. Salah satunya berbunyi "Kohle first, Werte second". Selain itu, sebuah model tank dari kardus berdiri di depan Signal Iduna Park. Inti protes tersebut: perusahaan itu, yang juga memproduksi senjata, menghasilkan uang dari perang, bukan dari perdamaian.

Selain itu, dalam rapat anggota dua tahun lalu muncul hasil yang sangat telak. Sebanyak 65 persen dari 855 anggota yang berpartisipasi memberikan suara menentang sponsor tersebut. Hans-Joachim Watzke kemudian menyebutnya sebagai "sinyal yang jelas", tetapi menegaskan bahwa ia ingin memperoleh gambaran opini lengkap dari lebih dari 200.000 anggota: "Dalam penilaian keseluruhan, saya juga harus menilai bahwa itu adalah 0,25 persen dari anggota kami. Saya seorang demokrat, saya menerima hasil kemarin. Itu adalah petunjuk awal." Hasil itu memang tidak mengikat bagi klub.

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Nilainya jutaan! Segini uang yang dibayarkan Rheinmetall kepada BVB

Namun dari sisi finansial, berakhirnya kemitraan itu jelas akan menjadi pukulan bagi BVB. Per tahun, hingga €10 juta disebut mengalir dari Rheinmetall kepada Borussia. Terlepas dari keraguan yang disebutkan dari pihak Dortmund, perusahaan itu sendiri sejauh ini tidak memiliki niat untuk mengakhiri kemitraan tersebut.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 14.30 SVW

"Kami puas dengan kemitraan ini dan menilainya sebagai sebuah keberhasilan. Ini mendukung visibilitas kami sebagai perusahaan teknologi dan sebagai pemberi kerja yang menarik. Di kalangan karyawan kami, kemitraan ini mendapat antusiasme besar, dan berbagai penawaran untuk para pegawai diterima dengan baik," kata Rheinmetall saat dimintai keterangan oleh Sport Bild. Selain itu, sebuah fan club resmi telah didirikan dan kamp sepak bola untuk anak-anak Ukraina telah digelar. "Dialog sosial yang dituju mengenai keamanan dan demokrasi yang tangguh juga telah mulai berjalan. Kami memahami pertukaran ini sebagai tugas jangka panjang yang akan terus kami dampingi secara aktif," lanjut pernyataan itu.

Rheinmetall mengumumkan ingin memutuskan bersama BVB "mengenai perpanjangan setelah 2027 dan kemungkinan cakupan keterlibatan kami di masa depan". Waktu pembicaraan itu belum ditetapkan. "Untuk saat ini, fokus utama kami adalah terus membentuk kemitraan yang sedang berjalan ini agar tetap sukses."