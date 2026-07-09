Karena handuk itu... sebuah restoran cepat saji mengejek para pemain Maroko menjelang pertandingan melawan Prancis

Jaringan restoran cepat saji KFC menjadi perbincangan hangat di media sosial, setelah mengolok-olok tim nasional Maroko beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2026.

"Singa Atlas" bersiap menghadapi timnas Prancis dalam pertandingan yang sarat nuansa balas dendam, setelah Maroko tersingkir dari Piala Dunia 2022 akibat kekalahan dari "Les Bleus" di babak semifinal.

Sebelum pertandingan dimulai, akun resmi jaringan KFC di Prancis memposting pesan sarkastis yang berbunyi: “Karena alasan yang jelas, tidak akan ada tisu yang tersedia di restoran kami hari ini.”

Menurut situs "Foot Mercato" Prancis yang terkenal, postingan tersebut memicu reaksi luas di kalangan penggemar, karena banyak yang menganggapnya sebagai sindiran terhadap insiden yang terjadi pada final Piala Afrika 2025, ketika kamera menangkap sejumlah pemain timnas Maroko mengambil handuk milik Edouard Mendy, kiper Senegal, selama pertandingan.

Postingan tersebut kembali mengangkat momen tersebut ke permukaan, sehingga menjadi bahan komentar sarkastis beberapa jam menjelang pertandingan yang dinantikan antara Maroko dan Prancis, dalam salah satu pertandingan perempat final paling menonjol di Piala Dunia 2026.

Tim asuhan pelatih Mohamed Wahbi bertekad untuk melanjutkan perjalanan bersejarah mereka di turnamen ini dan mencapai babak semifinal untuk kedua kalinya secara berturut-turut, sementara timnas Prancis yang dipimpin oleh Didier Deschamps berupaya mempertahankan harapan mereka untuk merebut kembali gelar Piala Dunia.

Baca juga:

Setelah dipastikan absennya Sibari... Susunan pemain yang diperkirakan untuk pertandingan Maroko vs Prancis