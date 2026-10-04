Setelah kemenangan Senegal atas Komoro (1-0) dalam laga uji coba yang digelar pada hari Minggu ini di Stadion Velodrome, Marseille, Patrick Vieira selaku pelatih Senegal membela Idrissa Gueye dan Kalidou Koulibaly.

Vieira meninggikan suaranya dalam konferensi pers usai kemenangan sulit Senegal, dan terlibat perselisihan dengan seorang wartawan setelah pertanyaan seputar Idrissa Gueye dan Kalidou Koulibaly, yang disebutnya (wartawan tersebut) sebagai "dua pemain yang masa jayanya telah berakhir".

Vieira berkata dalam konferensi tersebut sebagaimana dikutip jaringan "RMC Sport": "Ini tindakan yang tidak pantas. Hal ini tidak boleh diulang hanya berdasarkan apa yang dikatakan di luar sana. Anda berbicara tentang dua pemain yang telah mencetak gol dan menorehkan sejarah bagi Senegal."

Ia menambahkan: "Kita tidak bisa menggunakan istilah seperti itu. Bahkan jika sebagian orang menggunakannya di luar lapangan, Anda sebagai wartawan berkewajiban untuk mengubah istilah ini. Kita sudah menyaksikan pertandingan yang mereka mainkan hari ini, dan Anda menganggap mereka pemain yang terlupakan. Tidak dapat diterima menggunakan istilah seperti itu. Pertanyaan ini dan ketidaksopanan ini tidak saya terima. Mereka adalah pemain teladan, di dalam maupun di luar lapangan."

Kemudian mantan pelatih klub Nice itu menyarankan kepada wartawan tersebut untuk "merumuskan ulang pertanyaannya", dan melanjutkan: "Saya tidak sedang berperang, saya hanya menunjukkan suatu hal yang tidak dapat diterima. Kita berbicara tentang dua pemain yang bermain di level tertinggi selama bertahun-tahun. Kehadiran mereka di sini adalah bukti bahwa mereka memiliki kualitas yang diperlukan untuk mewakili Senegal."

Berkat Iliman Ndiaye, yang mencetak gol di stadion lamanya, timnas Senegal menjaga catatan tanpa kekalahan di bawah kepemimpinan Patrick Vieira, dan meskipun penampilannya tidak sepenuhnya meyakinkan, Senegal tetap meraih kemenangan kedua secara beruntun, setelah hasil imbang melawan Mozambik dan kemenangan atas Ethiopia pada kualifikasi Piala Afrika mendatang.



