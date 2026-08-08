Keinginan Noah Atubolu untuk pindah tampaknya sudah tidak lagi terhalang di SC Freiburg. Menurut kicker , kiper itu mendapat tawaran dari Olympique Marseille, SSC Napoli, dan AFC Bournemouth. Demi memudahkan sang penjaga gawang untuk hengkang dan menghindari peran sebagai pemain cadangan di tribune, klub Bundesliga itu disebut bersikap lebih kompromistis dalam paket transfer yang sedang dinegosiasikan. Alih-alih 20 juta euro seperti yang semula beredar, klub kini meminta 15 juta euro untuk pemain binaannya itu.

Sang kiper sendiri tampaknya juga mulai melunak: setelah beberapa bulan lalu Atubolu masih jelas menunjukkan kecenderungan ke arah Premier League, kini ia juga mempertimbangkan kiprah di Serie A Italia setelah sempat mengalami kekecewaan dalam negosiasi. Menurut Bild dan Gazzetta dello Sport, manajemennya pada pertengahan pekan sudah melakukan perjalanan ke Napoli untuk bernegosiasi.

Di SSC Napoli, seperti halnya di Olympique Marseille, Atubolu dijanjikan peran sebagai pilihan utama. Namun, situasi di klub Italia selatan itu tampak kompleks karena Azzurri belum lama ini merekrut Vanja Milinkovic-Savic secara permanen.

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Ke mana Noah Atubolu dari Freiburg akan pindah?

Pemain 29 tahun itu bermain di sana musim lalu dengan status pinjaman dari Torino, yang sudah membuat biaya sebesar 15 juta euro harus dibayarkan, sebelum kini kewajiban pembelian senilai enam juta euro berlaku.

Minat dari Italia juga disebut datang dari Juventus. Di Bianconeri, pemain kelahiran Freiburg itu harus menghadapi persaingan dengan Michele Di Gregorio. Di klub Premier League AFC Bournemouth, yang dilatih Marco Rose, ia akan menghadapi duel untuk memperebutkan posisi di bawah mistar dengan kiper utama musim lalu, Djordje Petrovic.

Bahwa kiper utama sebelumnya itu ingin meninggalkan Sport-Club setahun sebelum kontraknya berakhir sebenarnya sudah lama diketahui. Freiburg telah merekrut Mio Backhaus yang berusia 22 tahun sebagai penerus yang diproyeksikan.