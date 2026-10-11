Bagi Joshua Kimmich, laga Bundesliga Bayern Munchen di markas Augsburg menjadi kepulangan cepat ke tempat di mana perdebatan terbaru mengenai dirinya bermula. Sembilan hari sebelumnya, Kimmich menampilkan performa yang sangat sial saat Jerman kalah 0-1 dari Yunani di Augsburg.

Setelah itu, kapten berusia 31 tahun tersebut harus pulang sesuai rencana sebagai bagian dari pertukaran skuad. Dalam ketidakhadirannya, rekan-rekannya di Bayern Munchen, Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof, tampil apik di lini tengah Jerman. Dan perdebatan pun ramai bergulir di kalangan fans dan para ahli, apakah Kimmich masih dibutuhkan sama sekali di tim nasional Jerman.

"Sejujurnya saya sama sekali tidak mengikutinya. Tapi tentu saja tetap terdengar bahwa ada sedikit gejolak," kata Kimmich saat kembali ke Augsburg. Bayern Munchen gagal meraih lebih dari hasil imbang 2-2 dalam laga yang liar itu, Kimmich di pusat lini tengah - seperti biasa di sisi Pavlovic - menunjukkan penampilan yang solid.

Merujuk pada statusnya yang sudah lama menjadi pemain inti di tim DFB, Kimmich bersikap santai terkait perdebatan tersebut: "Saya sudah ada di sini selama sebelas tahun. Saya tahu bagaimana bisnis ini bekerja. Satu-satunya hal yang bisa dan harus saya fokuskan adalah performa saya. Itulah yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan dalam sebelas tahun terakhir. Dan saya akan terus melakukannya seperti itu. Pada akhirnya, yang bermain selalu yang terbaik. Dalam sepuluh tahun terakhir, saya cukup berhasil untuk menjadi salah satu yang terbaik."

Max Eberl murka karena perdebatan "absurd" soal Joshua Kimmich

Direktur olahraga Max Eberl pun dengan tegas membela Kimmich. "Saya mengikuti bahwa kualitas Joshua Kimmich dipertanyakan. Menurut saya itu benar-benar absurd," kata Eberl. "Dia adalah seorang pemimpin yang memberi teladan di depan. Ya, dia entah bagaimana juga menjadi wajah dari sebuah tim yang dalam beberapa tahun terakhir tidak begitu sukses di turnamen. Tapi bagi saya Joshua Kimmich adalah pemain Jerman yang luar biasa. Kita seharusnya bersyukur memiliki pemain seperti dia di barisan kita."

Kimmich sendiri sebenarnya sangat ingin tetap bersama tim DFB setelah blunder melawan Yunani dan menyampaikan keinginan itu baik secara terbuka maupun secara internal. Namun pelatih tim nasional Jürgen Klopp tetap keras dan bahkan semakin memanaskan perdebatan dengan komentar santainya. "Itu bisa saya katakan kepada Jo," jelas Klopp: "Semakin sering orang bertanya, semakin kecil kemungkinan dia mendapatkan apa yang dia inginkan."

Menurut pengakuannya sendiri, Kimmich tidak kesal dengan cara Klopp bertindak dan pernyataannya. Peluang untuk tetap bertahan itu - terlepas dari penampilan buruknya melawan Yunani - tampaknya sudah ia cium setelah laga internasional pertama melawan Belanda (1-1). Tepatnya karena cedera rekan setimnya di Bayern Munchen, Jamal Musiala. Sebenarnya ia dijadwalkan tetap bersama tim sepanjang seluruh fase jeda internasional, tetapi kemudian mengalami robekan serat otot saat pemanasan melawan Belanda dan harus pulang.

"Setelah itu saya berpikir: Jamal direncanakan untuk dua pekan penuh, mungkin ada pintu yang terbuka lagi," jelas Kimmich. Namun, selain Finn Dahmen, Nico Schlotterbeck, dan Serge Gnabry, pada akhirnya setelah pertukaran skuad hanya tiga debutan Philipp Treu, Yannik Engelhardt, dan Bambase Conte yang tetap berada dalam skuad, bukan Kimmich.

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