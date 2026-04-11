Karena bendera Maroko... Pemain Aljazair itu menjadi sasaran badai kritik

Insiden pencopotan bendera Maroko dari seragam pemain Aljazair Houari Ferhani, bek Olympique Safi, memicu kontroversi besar setelah pertandingan leg pertama semifinal Piala Konfederasi Afrika melawan Union de la Capitale Aljazair, yang berakhir imbang tanpa gol di Stadion 5 Juillet, hari Sabtu ini.

Dalam upaya meredam kontroversi tersebut, Farhani segera merilis pernyataan resmi melalui video di mana ia menyampaikan permohonan maaf kepada publik Maroko.

Farhani juga tampil dalam video tersebut mengenakan seragam lengkap klub Olympique Safi dengan bendera Maroko.

Pemain tersebut mengatakan bahwa apa yang terjadi "adalah kesalahan dari petugas bagasi", menegaskan bahwa ia tidak menyadari hal itu karena fokus sepenuhnya pada pertandingan, dan situasi tersebut diperbaiki pada babak kedua.

Farhani sebelumnya telah bermain dalam beberapa pertandingan dengan seragam Asfi lengkap, tanpa perubahan apa pun, namun dalam pertandingan ini bendera Maroko tidak terlihat di seragamnya sejak sesi pemanasan, yang menarik perhatian penonton dan pengikut.