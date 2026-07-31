Setelah berbulan-bulan negosiasi yang menemui jalan buntu, manajemen Real Madrid meletakkan bola di lapangan Vinicius Junior dengan pemberitahuan resmi dan tegas kepada para agen sang pemain; tawaran yang ada di meja bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Menandatangani sekarang atau pergi musim panas ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", manajemen Real Madrid memberi tahu perwakilan sang winger asal Brasil bahwa tawaran perpanjangan kontrak terakhir adalah "yang terakhir", dan tidak akan mengalami peningkatan finansial atau babak negosiasi baru.

Pesan yang sampai ke kubu sang pemain jelas dan tegas: menerima syarat-syarat saat ini untuk mengamankan masa depannya di Bernabeu, atau klub akan segera membuka pintu penjualannya guna menghindari mimpi buruk memasukinya ke tahun terakhir kontrak dan pergi secara gratis di kemudian hari.

Menurut apa yang diungkap surat kabar tersebut, langkah tegas dari Valdebebas datang didorong oleh dua perkembangan utama: pertama, keinginan untuk mengakhiri situasi ketidakpastian yang menyelimuti masa depan salah satu bintang terpenting tim. Kedua, langkah serius Arsenal dan ketertarikannya untuk merekrut sang pemain Brasil, yang meyakinkan manajemen bahwa situasi ini tidak lagi memungkinkan untuk menunggu lebih lama.

Garis merah kerajaan untuk mengakhiri penundaan

Real Madrid masih menganggap Vinicius sebagai "pemain inti" dan yakin bahwa penampilannya layak mendapat imbalan finansial yang besar, tetapi klub menetapkan garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan: struktur gaji tim bersifat sakral, manajemen sama sekali tidak bersedia merusak skala gaji demi pemain mana pun betapa pun tinggi ketenarannya, demi menjaga keseimbangan ruang ganti dan stabilitas finansial klub.

Pengganti sudah siap dan skenario bangku cadangan membayang

Skenario semakin rumit dengan semakin dekatnya kedatangan winger asal Pantai Gading Diomande, yang mampu bermain di kedua sisi. Transfer yang akan memberi pelatih Mourinho pengganti kelas atas dan mengurangi ketergantungan pada Vinicius. Dan jika sang pemain Brasil menolak perpanjangan kontrak serta bertahan tanpa menuntaskan masa depannya, maka duduknya di bangku cadangan musim depan tidak akan menjadi ancaman, melainkan akan menjadi pilihan teknis yang sangat mungkin.

Di antara palu penjualan dan landasan bangku cadangan, Vinicius Junior berdiri di persimpangan jalan yang menentukan. Real Madrid telah mengucapkan kata terakhirnya, dan keputusan kini berada di tangan sang pemain dan agennya.