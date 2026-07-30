Kasus transfer bintang Argentina, Julian Alvarez, memasuki babak baru setelah Barcelona menerima pemberitahuan resmi dari Federasi Sepak Bola Spanyol dan Federasi Sepak Bola Dunia "FIFA", menyusul pengaduan yang diajukan Atletico Madrid terhadap klub Catalan itu terkait sang pemain.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", pemberitahuan tersebut menandai dimulainya tahap resmi pengajuan pembelaan, di mana Barcelona bersiap menyusun jawaban dan menyerahkan nota keberatannya sebelum pihak berwenang mempelajari berkas kasus dan mengambil keputusan akhir.

Atletico menuduh Barcelona melanggar regulasi

Atletico Madrid sebelumnya telah mengajukan pengaduan resmi pada 30 Juni lalu, dengan menuduh Barcelona melakukan kontak dengan Julian Alvarez pada periode yang tidak diizinkan menurut regulasi yang mengatur transfer pemain.

Penyerang Argentina berusia 26 tahun itu terikat kontrak dengan Atletico Madrid hingga musim panas 2030, sementara CEO klub, Miguel Angel Gil Marin, sebelumnya telah menegaskan bahwa klub akan menempuh jalur ke pihak berwenang untuk membela hak-haknya, yang kemudian diwujudkan dengan pengajuan pengaduan kepada Federasi Sepak Bola Spanyol dan FIFA.

Barcelona bersikeras merekrut Alvarez

Kendati mengalami krisis hukum, Julian Alvarez tetap menjadi target utama Barcelona di bursa transfer musim panas untuk memperkuat lini serang.

Presiden klub Catalan, Joan Laporta, sebelumnya telah mengungkapkan pada 13 Juli lalu bahwa Atletico Madrid memang telah menerima tawaran resmi dari Barcelona untuk merekrut sang pemain, namun manajemen klub ibu kota itu menolak masuk ke dalam negosiasi apa pun terkait kepergiannya, sehingga transfer tersebut berubah menjadi salah satu berkas paling rumit di bursa transfer musim panas ini.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Alvarez, selama gelaran Piala Dunia, menunjukkan keinginannya untuk menjalani pengalaman baru jauh dari Stadion "Metropolitano", namun Atletico Madrid tetap bersikukuh pada sikapnya yang menolak melepas jasa sang pemain.

10 Agustus menjadi momen penentu

Semua mata tertuju pada 10 Agustus, yaitu tanggal yang ditetapkan bagi kembalinya Julian Alvarez ke sesi latihan Atletico Madrid untuk persiapan musim baru, di mana kepulangan sang pemain diperkirakan akan mengungkap sikap akhirnya soal masa depannya, di tengah berlanjutnya minat Barcelona untuk merekrutnya.

Pada saat yang sama, klub Catalan tidak ingin memperpanjang negosiasi, karena mereka terus mengupayakan opsi-opsi serangan lain secara paralel, sebagai antisipasi jika kesepakatan dengan penyerang Argentina itu mengalami kebuntuan.