Karena alasan mengejutkan: penolakan protes Bahrain terhadap Qatar di Piala Teluk 27

Federasi Sepakbola Piala Teluk menolak protes yang diajukan timnas Bahrain terhadap timnas Qatar, seusai pertandingan mereka pada Kamis lalu, di matchday pertama fase grup turnamen "Khaleeji 27", yang berakhir dengan kemenangan Qatar dua gol tanpa balas.

Sebelumnya, saluran televisi "Al-Kass" Qatar menegaskan bahwa timnas Bahrain memprotes keikutsertaan Asem Madibo, pemain Qatar, dalam pertandingan tersebut, dengan alasan larangan bermain selama 5 pertandingan pada turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Saluran televisi "Abu Dhabi Sports" Uni Emirat Arab menyatakan bahwa Federasi Sepakbola Teluk menolak protes yang diajukan timnas Bahrain, tetapi mengejutkannya adalah hal itu bukan disebabkan oleh legalitas keikutsertaan Madibo dalam pertandingan.

Menurut yang diungkap saluran televisi Emirat, permintaan tersebut ditolak karena tidak diajukan dalam batas waktu resmi yang ditetapkan selama dua jam sejak peluit akhir pertandingan, sesuai Pasal (19/1) regulasi disiplin.

Sebelumnya, Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" telah melarang Madibo bermain selama 5 pertandingan, setelah kartu merah yang diterimanya akibat tekel keras terhadap Ismael Koné, pemain timnas Kanada, di matchday kedua fase grup Piala Dunia.

Qatar hanya memainkan satu pertandingan setelah menghadapi Kanada, yaitu melawan Bosnia dan Herzegovina, di matchday ketiga fase grup Piala Dunia, sebelum tersingkir dari turnamen, tanpa menjalani pertandingan lain sebelum turnamen Piala Teluk.

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Laporan media menegaskan bahwa Federasi Sepakbola Qatar menanyakan kepada federasi internasional mengenai status Madibo untuk keikutsertaan dalam turnamen sebelum dimulai, dan "FIFA" pun menegaskan haknya serta tidak adanya hal yang menghalanginya.

Federasi Qatar memaparkan korespondensinya dengan FIFA kepada federasi Teluk, hingga pihak yang disebut terakhir mengakui hak Madibo untuk ikut serta dalam turnamen, dan memberikan persetujuan resmi atas hal tersebut.