Federasi Sepak Bola Yordania bersiap memperkenalkan pelatih asal Maroko, Badou Zaki, sebagai pelatih baru timnas utama Yordania, dalam sebuah konferensi pers yang akan digelar Kamis mendatang di markas federasi, menandai dimulainya tugasnya secara resmi bersama Yordania.

Menurut Federasi Yordania, konferensi tersebut akan dimulai pukul dua belas siang dengan kehadiran perwakilan media yang terakreditasi, di mana Zaki akan diperkenalkan secara resmi, di samping pemaparan gambaran fase mendatang serta rencana timnas untuk berbagai agenda yang menantinya.

Sebelumnya, Federasi Yordania telah mengumumkan penunjukan Zaki untuk memimpin timnas selama satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam rangka persiapan menghadapi agenda mendatang, terutama putaran final Piala Asia 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi.

Perkenalan pelatih asal Maroko itu sempat ditunda sebelumnya karena keadaan keluarga yang mendadak sehingga menghalanginya tiba di Yordania pada waktu yang telah ditentukan, sebelum federasi menetapkan jadwal baru untuk menggelar konferensi dan mengumumkan secara resmi dimulainya tugas Zaki bersama timnas Yordania.