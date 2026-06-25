Karena alasan inilah, Virgil van Dijk selalu mengenakan baju lengan panjang selama Piala Dunia kali ini

Meskipun saat ini cuaca di Amerika Serikat cukup panas, terlihat bahwa Virgil van Dijk selalu tampil di lapangan dengan mengenakan baju lengan panjang. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi di Piala Dunia kali ini. Mengapa? Hal itu sudah dijelaskan oleh sang bek beberapa tahun yang lalu.

Selama pertandingan tim nasional Belanda di Piala Dunia ini, suhu udara dengan mudah mencapai tiga puluh derajat. Namun, Van Dijk tetap selalu mengenakan baju lengan panjang.

Itu merupakan bagian dari ritual pertandingannya, jelasnya pada tahun 2018 kepada LFC Later. “Secara pribadi, saya harus mengenakan baju lengan panjang di bawah kaus saya di setiap pertandingan, bahkan di musim panas,” katanya saat itu.

Selain itu, kapten Oranje ini juga memiliki ritual pertandingan lainnya. “Setiap orang pasti punya hal-hal kecil terkait takhayul. Jika kamu bermain bagus dengan sepatu tertentu, kamu akan memakainya lagi di pertandingan berikutnya.”

Sementara banyak pemain mencantumkan nama belakang di jersey mereka, Van Dijk sudah lama memilih untuk mencantumkan nama depannya. Hal itu berkaitan dengan hubungan yang kurang harmonis dengan ayahnya, yang sebagian besar tidak ada di sisinya selama masa kecilnya.

Bersama timnas Belanda, Van Dijk akan bertanding melawan Tunisia pada Kamis malam hingga Jumat dini hari pukul 01.00 waktu Belanda. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Kansas City.

Jika Belanda menang, kemungkinan besar mereka akan menjadi juara grup dan akan menghadapi Maroko di babak berikutnya. Namun, posisi kedua atau bahkan ketiga di grup juga bukan hal yang mustahil.