Karena alasan-alasan inilah... Lewandowski merasa tidak dihargai di Barcelona

Masa depan striker Polandia Robert Lewandowski bersama Barcelona kini berada dalam ketidakpastian, di mana laporan terbaru menunjukkan bahwa sang pemain telah mulai mempertimbangkan opsi lain untuk musim depan, dan bertahan di "Camp Nou" bukan lagi pilihan utamanya.

Pemain berusia 37 tahun itu tampil sebagai starter dalam pertandingan terakhir Barça, saat kalah 2-0 dari Atlético Madrid di Liga Champions, namun pelatih asal Jerman Hansi Flick menggantikannya setelah bek Pau Kubarsi diusir dari lapangan.

Baca juga

Kontradiksi angka yang mencolok... Jumlah kartu merah Barcelona memicu kecurigaan di Madrid

Sangat rahasia.. Bagaimana Barcelona menegosiasikan Alvarez jauh dari mata Atletico?

Untuk pertama kalinya.. FIFA memberi isyarat tentang posisinya terkait krisis final Piala Afrika

Menurut stasiun radio Spanyol "Cadena SER", Lewandowski merasa tidak dihargai oleh manajemen klub Catalan, karena keterlambatan dan keheningan yang lama terkait perpanjangan kontraknya telah memicu ketidakpuasan yang mendalam, ditambah keluhannya atas minimnya penampilannya secara reguler dalam susunan pemain utama belakangan ini.

Beberapa opsi potensial muncul di hadapan striker veteran ini, jika ia memutuskan untuk hengkang, dengan klub Italia AC Milan berada di urutan teratas, ditambah minat yang nyata dari liga Amerika dan Saudi.

Diharapkan Lewandowski akan mengambil keputusan akhir pada akhir April ini, atau paling lambat awal Mei, untuk menentukan nasibnya sebelum dimulainya bursa transfer musim panas.