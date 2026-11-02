Kedatangan Rodri ke skuat Barcelona musim panas ini membuka cakrawala baru bagi sang pelatih, Hansi Flick, di lini tengah tim Catalan tersebut.

Meski banyak pihak menganggap perekrutan Rodri tidak diperlukan mengingat beragamnya pilihan yang tersedia, pemain itu hanya butuh sedikit lebih dari dua bulan untuk membuktikan dirinya di dalam benteng Camp Nou.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa ketika transfer tersebut dipastikan, salah satu pertanyaan paling menonjol adalah bagaimana cara pelatih asal Jerman itu membagi menit bermain kepada para pemain lini tengah, yang jika semuanya dalam kondisi siap, mencakup 8 pemain untuk mengisi 3 posisi, yaitu Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Gavi, Bernal, Frenkie de Jong, dan Marc Casado.

Namun Flick tidak menyisakan ruang untuk perdebatan, karena ia menjadikan trio Rodri, Pedri, dan Fermin Lopez sebagai fondasi proyek Barcelona dalam versi ketiganya.

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Ia memberi Rodri bobot besar di lini tengah, setelah pemain itu menjalani 900 menit. Faktanya, dalam total menit bermain, ia hanya diungguli oleh Lamine Yamal, Joan Garcia, dan Pau Cubarsi.

Flick menangani proses adaptasi Rodri dengan tenang, setelah ia tiba di Barcelona usai menjalani periode persiapan yang tidak biasa, ditandai dengan minimnya istirahat setelah timnas Spanyol meraih Piala Dunia, di samping ia yang menderita nyeri punggung sehingga memaksanya menjalani intervensi bedah ringan.

Hambatan ini sempat memengaruhi hari-hari pertamanya dalam latihan, dan membuat penanganan yang hati-hati terhadap proses integrasinya ke dalam tim menjadi hal yang sangat penting. Setelah bergabung dengan Barcelona, staf teknis pelatih asal Jerman itu menyusun program khusus untuk mempersiapkan transfer paling menonjol tim musim ini secara fisik.

Rodri sendiri berbicara, dalam sebuah wawancara dengan radio Cope, tentang besarnya tuntutan fisik yang dibebankan pelatih barunya kepadanya, dengan mengatakan, "Flick sama sekali tidak mirip Guardiola. Saya mengira saya datang ke Barcelona untuk latihan yang berbasis umpan-umpan pendek dan penguasaan bola, tetapi mereka membuat saya menjalani latihan fisik yang sangat berat, sampai-sampai saya berkata: ke mana aku membawa diriku ini?".

Bergabungnya ia ke dalam tim berlangsung secara bertahap. Rodri tidak masuk dalam daftar pertandingan pembuka liga melawan Elche, yang digelar 5 hari setelah pengumuman kontraknya. Pada dua pekan berikutnya, melawan Athletic Bilbao dan Rayo Vallecano, ia memulai kedua pertandingan dari bangku cadangan, dan bermain selama 27 dan 26 menit secara berurutan.

Pengelolaan beban fisik yang menuai kontroversi

Langkah selanjutnya datang di Stadion Mestalla, tempat ia menjalani pertandingan pertamanya sebagai starter dengan seragam Barcelona, dalam kemenangan telak atas Valencia dengan lima gol tanpa balas. Ia bermain selama 62 menit, dan sejak saat itu ia tidak pernah absen dari susunan pemain utama di LaLiga.

Adapun satu-satunya kali ia duduk di bangku cadangan sejak saat itu adalah di Liga Champions Eropa melawan Paris Saint-Germain, dalam kontroversi pertama terkait pengelolaan tim sepanjang musim, dan itu terjadi setelah awal yang sempurna.

Dimulai dari pertandingan melawan Feyenoord (83 menit), Levante (90 menit), Racing (61 menit), Sevilla (90 menit), Getafe (71 menit), Galatasaray (90 menit), dan Real Betis (90 menit), Rodri menjadi pilar utama tim bagi Flick.

Di sinilah muncul pertanyaan mengenai bagaimana sang pelatih mengelola usaha fisik pemain itu. Setelah ia menjalani dua pertandingan penuh berturut-turut, dalam dua laga yang praktis telah dipastikan Barcelona sebelum satu jam permainan berlalu, baik di Istanbul maupun Sevilla, gelandang jangkar itu duduk di bangku cadangan dalam laga besar Eropa pertama musim ini, yakni pertandingan yang di dalamnya Barcelona bisa saja memberikan pukulan keras kepada juara Liga Champions Eropa dua kali.

Namun tim menerima kekalahan pertamanya musim ini dari Paris Saint-Germain, dalam pertandingan yang hanya diikuti Rodri selama setengah jam terakhir.

Klub memastikan menegaskan sebelum pertandingan bahwa pemain itu tidak menderita nyeri atau masalah fisik apa pun. Bahkan Flick menjelaskan bahwa hal itu terkait keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan beban fisik, dengan mempertimbangkan laga melawan Real Madrid yang akan digelar 5 hari kemudian.

Dalam pertandingan itu, Rodri kembali ke susunan pemain utama dan menjalani laga secara penuh, tetapi Barcelona memulai El Clasico dengan kecemasan sebuah tim yang menerima pukulan keras pertamanya musim ini.

Flick mengulangi pendekatan yang sama

Kontroversi mengenai pengelolaan menit bermain Rodri kembali mencuat ke permukaan, Sabtu lalu melawan Alaves, hanya satu pekan kemudian.

Pada saat Barcelona unggul empat gol tanpa balas di penghujung babak pertama, Flick memberikan waktu istirahat kepada Pedri (45 menit), Raphinha (28 menit), bahkan Lamine Yamal (16 menit), tetapi ia membiarkan Rodri tetap berada di lapangan hingga peluit akhir.

Dengan demikian, Rodri menjalani satu lagi pertandingan penuh, meski hasilnya telah dipastikan sejak babak pertama, dan itu terjadi menjelang satu pekan yang sangat sulit menanti tim.

Kini, Barcelona bersiap menjalani dua laga melawan Aston Villa di Stadion Camp Nou, dan Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, menjelang jeda internasional terakhir tahun ini.

Kedua laga tersebut mengandung urgensi besar, karena tim berupaya untuk tidak menjauh dari kelompok terdepan di Eropa, serta mempertahankan posisinya di puncak LaLiga.

Dan Rodri akan kembali menjadi elemen utama di kedua pertandingan tersebut, dan Flick tidak akan mampu meringankan beban fisiknya, setelah tim tersandung di Paris dan kalah di El Clasico sepekan lalu.