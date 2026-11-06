“Karakter tim terlihat”: John Eustace puji kebangkitan Derby saat mengalahkan Bolton 3-1 di Pride Park

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John Eustace memuji karakter para pemain Derby setelah mereka bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk mengalahkan Bolton 3-1 di Pride Park pada Jumat malam, sekaligus meredakan tekanan yang kian besar terhadap posisinya. Ryan Nyambe, Jack Robinson, dan Rhian Brewster semuanya mencetak gol selepas jeda saat Derby meraih kemenangan kedua musim ini, yang juga menjadi kemenangan pertama mereka di kandang dan kemenangan pertama dalam 11 pertandingan.

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Derby bangkit setelah Bolton mendominasi babak pertama

Derby tampaknya akan menjalani malam mengecewakan lainnya ketika Bolton mendominasi babak pertama dan unggul pada menit ke-42. Larrazabal, yang tampil sangat baik di sisi kanan, melesat maju dan mengirim umpan silang ke kotak penalti untuk Ruben Rodrigues, yang dengan tenang menaklukkan Jacob Widell Zetterstrom.

Namun, keadaan berubah dalam 60 detik setelah babak kedua dimulai. Morris mengirim umpan silang dari kiri, Fuseini meneruskan bola dengan sentuhan tipis, dan Nyambe menyambarnya di tiang jauh. Menurut Sky Sports, itu adalah gol pertama dalam kariernya, yang tercipta pada penampilan ke-309.

Robinson dan Brewster menuntaskan kebangkitan Derby

Derby membalikkan keadaan tiga menit kemudian ketika Morris menyundul bola ke kotak penalti dan Robinson menuntaskannya dari jarak dekat dalam penampilan pertamanya sebagai starter. Bonham menjaga Bolton tetap dalam pertandingan lewat penyelamatan gemilang setelah Fuseini bergerak ke dalam dan melepaskan tembakan.

Tim tamu berusaha menyamakan kedudukan, dan pada menit ke-70, Zetterstrom menjatuhkan diri untuk menahan sundulan Sam Dalby dari umpan silang Gale dengan lengan bawahnya. Brewster kemudian membuat seisi stadion bergemuruh pada menit keempat masa tambahan waktu. Ia merebut bola dari Larrazabal, menerobos ke kotak penalti, lalu melepaskan tembakan ke pojok atas gawang.

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Eustace puji karakter Derby setelah kemenangan kandang pertama

Eustace mengubah formasi timnya saat jeda dan memuji respons para pemain. "Kami mengubah formasi saat jeda, dan respons para pemain luar biasa. Kami berada dalam situasi sulit, performa kami di liga tidak terlalu bagus, dan karakter tim ini terlihat," katanya. "Itu menunjukkan bahwa kami benar-benar bersatu. Dua pemain yang masuk [Shane Duffy dan Robinson] untuk pertama kalinya sebagai starter memberi dampak besar bagi kami. Kami kekurangan pengalaman seperti itu sepanjang musim, dan saya sangat senang para pemain akhirnya meraih kemenangan kandang pertama mereka."

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Pelatih Derby itu menambahkan: "Dalam masa-masa yang sangat sulit di musim mana pun, Anda harus terus percaya pada apa yang Anda lakukan. Saya didukung staf yang luar biasa, dan seluruh klub mendukung tim ini. Suasana di tempat latihan belum begitu baik, tetapi tetap sangat positif. Ini klub yang fantastis."

Apa selanjutnya bagi Derby dan Eustace?

Derby masih terpaut empat poin dari zona aman meski menang, tetapi mereka akan memasuki jeda internasional dengan suasana hati yang jauh lebih baik. Namun, Eustace segera mengingatkan agar timnya tidak terlena. "Sangat penting bagi kami untuk tidak terbawa suasana setelah kemenangan ini, tetapi kami perlu menikmatinya," tambahnya.

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Sementara itu, Bolton akan menyesali kegagalan mereka memanfaatkan dominasi di babak pertama.