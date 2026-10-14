Kapten Viking mengakui sengaja memprovokasi Olise, direktur Bayern Munich menyebutnya bajingan

Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, melancarkan serangan kepada Zlatko Tripic, kapten klub Norwegia Viking, setelah kedua tim bermain imbang 3-3 di Liga Champions, Selasa malam.

Eberl mengatakan dalam pernyataannya kepada "Sky Sport - Jerman": "Dia (Tripic) bermain seperti bajingan di lapangan. Dia ingin memenangi pertandingan, dan kami membiarkan diri kami terpancing emosi. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan."

Baca juga

Termasuk pemain Real Madrid dan Barcelona: Messi pilih 10 talenta terbaik di dunia

Dengan gol baru: Zabiri sejajar dengan Mbappe dan Yamal dalam daftar pencetak gol LaLiga

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 RBL

Tripic hadir dalam momen-momen paling menonjol dalam pertandingan di Stadion Lais Arena, di mana dia mengeksekusi sepak pojok yang disambut sundulan Gianni Stensness ke gawang tim Bavaria, hanya setelah 70 detik.

Dan pada akhirnya, dia mengirim umpan silang ke tiang jauh, yang dikonversi pemain pengganti Herman Haugen ke dalam gawang untuk mencetak gol penyeimbang 3-3 bagi Viking.

Di antara dua gol tersebut, Tripic memiliki peran menentukan yang ketiga, yakni memprovokasi Michael Olise hingga kehilangan kendali atas emosinya. Bintang Prancis itu melempar bola ke arah wajah kapten Viking, lalu mendapat dua kartu kuning dan berujung kartu merah.

Olise bukan satu-satunya yang terganggu oleh kapten Viking, karena Konrad Laimer, pemain Bayern Munich, mengomentari apa yang terjadi dengan berkata: "Saya rasa dia memukul kepala saya dengan tangannya. Dan saya berpikir: ini kartu yang jelas. Bagaimanapun, wasit meniup peluit ketika dia mau, tapi itu persoalan lain."

Provokasi terhadap Olise

Di mixed zone setelah pertandingan, Tripic tampak tersenyum dan menilai bahwa Viking berhasil membuat Olise serta bintang-bintang Bayern lainnya kehilangan fokus.

Pemain berkebangsaan Norwegia-Kroasia itu mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs Norwegia "vg": "Dia (Olise) tidak terlalu berhasil. Dia sedikit marah, dan kami berhasil memprovokasinya."

Tripic menambahkan bahwa dia menerima kata-kata keras, sambil berkata dengan senyuman: "Saya dimaki oleh hampir semua dari mereka. Saya tidak berani masuk ke ruang ganti Bayern dan meminta jersey (setelah pertandingan)."

Jawaban untuk Kane

Sebelumnya, Harry Kane, striker Bayern Munich, menggambarkan kapten Viking setelah pertandingan sebagai "pemain cerdik yang suka mendapatkan tendangan bebas, berguling-guling, dan membuang-buang waktu".

Tripic menjawab dengan berkata: "Menyenangkan bahwa Kane menyebut saya. Dia sangat mahir dalam hal itu, dan dia tahu jenis sarkasme apa yang diperlukan. Jika kami memberi Bayern pertandingan yang nyaman, perbedaan levelnya sangat besar. Kami tidak seharusnya mempermudah urusan bagi mereka."

Tripic mengakhiri pertandingan tanpa mendapat kartu kuning, tetapi dia tidak keluar tanpa rasa sakit. Dia menegaskan bahwa dia menerima obat pereda nyeri di bangku cadangan, setelah mendapat benturan di tulang rusuk yang membuat cedera yang dia alami beberapa pekan sebelumnya kambuh kembali.

Di sisi lain, Bjarte Lunde Aarsheim, pelatih Viking, mengatakan bahwa pernyataan Kane berarti Bayern memperhatikan Tripic.

Dia menambahkan dalam konferensi pers: "Dia sangat penting bagi kami. Kami memiliki kapten yang berani, yang maju dan masuk ke bawah kulit salah satu tim terbaik di dunia."

Dia melanjutkan: "Hal itu menyebar ke seluruh tim. Untuk berhasil di level ini, kamu harus menunjukkan keberanianmu, dan bahwa kamu ingin membuktikan seberapa bagus levelmu."



