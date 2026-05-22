Kapten Spurs, Romero, absen dalam laga krusial melawan Everton karena alasan yang aneh: para penggemar marah

Cristian Romero tidak akan hadir pada pertandingan liga terakhir Tottenham Hotspur hari Minggu ini, demikian dilaporkan oleh Tim Vickery, pakar sepak bola Amerika Selatan. Romero akan terbang ke Argentina akhir pekan ini untuk menyaksikan pertandingan antara Belgrano dan River Plate.

Kapten The Spurs saat ini sedang mengalami cedera lutut dan sudah cukup lama tidak bermain untuk klub. Jadi, dia juga tidak akan hadir pada hari Minggu untuk mendukung tim.

Tottenham Hotspur akan bertanding di kandang melawan Everton dan membutuhkan setidaknya satu poin untuk menghindari degradasi ke Championship.

Jika klub asal London Utara ini kalah, mereka akan terdegradasi asalkan West Ham United menang atas Leeds United.

Di kalangan penggemar The Spurs, keputusan Romero untuk tidak hadir menimbulkan kegemparan yang sangat besar. Terutama karena Romero adalah kapten tim.

Vickery memberikan konteks mengenai keputusan bek asal Argentina tersebut. Romero dididik di Belgrano, klub yang akan bertanding melawan River Plate pada hari Minggu.

Belgrano belum pernah menjadi juara Argentina, tetapi bisa mengubah hal itu pada Minggu melawan River Plate. Itulah sebabnya Romero memilih pertandingan tersebut daripada laga degradasi Tottenham.



