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Kapten Bayern Munich, Joshua Kimmich, mendapat dukungan dari dua legenda klub, Lothar Matthaus dan Oliver Kahn, setelah secara terbuka mengkritik cara manajemen raksasa Bavaria itu memperlakukan rekan setimnya, Jamal Musiala, di tengah polemik seputar kondisi kesehatan dan masa depan sang pemain.

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Matthaus dan Kahn memuji pernyataan Kimmich yang disampaikan seusai kekalahan Bayern 2-1 dari tim Prancis Lille di Liga Champions pada Rabu malam lalu. Keduanya menilai kapten tim itu telah menunjukkan sikap yang diperlukan untuk melindungi rekan-rekannya dan menjaga kekompakan ruang ganti.

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"Menurut saya, itu wawancara yang luar biasa. Mungkin para petinggi Bayern tidak menyukainya, tetapi hal itu semestinya menjadi peringatan bagi mereka untuk menangani situasi semacam ini dengan cara yang berbeda di masa mendatang," ujar Matthaus dalam pernyataan yang dikutip Sky Sport Jerman.

Ia melanjutkan: "(Kimmich) tidak menghina siapa pun. Ia justru menegaskan bahwa cara persoalan ini ditangani adalah keliru dan tidak pantas bagi Bayern Munich. Saya setuju dengan itu 100 persen."

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Matthaus menambahkan: "Mungkin ia akan dikenai denda, tetapi masalah tidak bisa diselesaikan dengan menjatuhkan denda. Itu hanya akan membuka pintu bagi masalah baru. Ia telah membuktikan dirinya sebagai kapten sejati, karena ia tidak hanya membela Musiala, tetapi ingin melindungi semua pemainnya. Dialah kapten tim ini."

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Sementara itu, Oliver Kahn menilai sikap Kimmich tidak mengejutkan jika melihat karakter dan perannya di dalam tim.

"Joshua Kimmich selalu menjadi sosok yang menyampaikan pendapatnya secara terus terang. Sikapnya dalam kasus ini tidak mengejutkan, karena Anda tentu berharap kapten tim membela sang pemain dan menyampaikan pesan kepada seluruh skuad: ayo, kawan-kawan, kita harus bersatu sebagai satu kesatuan. Kita sedang menghadapi banyak kesulitan saat ini, dan kita tidak boleh membiarkan diri kita dipecah belah," kata kiper legendaris Bayern Munich dan timnas Jerman tersebut.

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Kahn menutup pernyataannya: "Itu adalah pesan yang penting dari Joshua."

Krisis ini bermula dari pernyataan sejumlah petinggi Bayern, di antaranya Uli Hoeness dan Karl-Heinz Rummenigge, mengenai masa depan Musiala dan kemampuannya untuk kembali ke performa terbaiknya, serta aspek finansial yang berkaitan dengan kontraknya. Hal itu terjadi di tengah cedera berulang yang dialami sang pemain, ditambah gangguan saraf yang menyebabkannya kehilangan kesadaran.

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Pernyataan tersebut memicu kritik luas, terutama karena persoalan itu dibahas secara terbuka.

Kimmich menilai tidak dapat diterima jika kondisi seorang pemain dibicarakan dengan cara seperti itu di hadapan media. Ia menegaskan bahwa prioritas klub tidak berarti mengabaikan sisi kemanusiaan, dan Bayern tidak seharusnya membebankan dampak krisis ini kepada Musiala seorang.

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Musiala tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Lille dalam laga yang berakhir dengan kekalahan tim Bavaria. Krisis internal ini pun bertepatan dengan periode sulit dari sisi olahraga, sehingga pesan Kimmich tentang pentingnya kekompakan tim mendapat perhatian lebih.

Musiala mengalami patah tulang fibula dan cedera pergelangan kaki di Piala Dunia Antarklub pada Juli 2025. Proses kembalinya kemudian menjadi rumit akibat gangguan saraf yang membuatnya terjatuh dua kali selama masa persiapan pada Agustus 2026.

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Pemain internasional Jerman itu juga mengalami cedera otot pada September yang kembali membuatnya absen dari lapangan, sebelum akhirnya baru-baru ini kembali bermain.

Namun, ia kembali mengalami cedera baru saat menghadapi Lille di Liga Champions, yang akan membuatnya absen hingga Januari mendatang.