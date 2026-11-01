Iñigo Sainz Maza, kapten Racing Santander, mengkritik keputusan wasit yang memberikan penalti untuk Kylian Mbappé dalam laga melawan Real Madrid, yang berakhir dengan kemenangan tim ibu kota tiga gol tanpa balas, dengan menegaskan bahwa aksi tersebut tidak layak mendapatkan pelanggaran.

Sainz Maza berkata, usai pertandingan: "Bagi kami, itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai penalti. Kami menonton tayangan ulangnya beberapa kali, dan hanya ada kontak yang sangat ringan, serta kami tidak menganggapnya layak diganjar penalti. Dan saya yakin semua orang yang pernah bermain sepak bola tahu bahwa itu bukan penalti."

Kapten Racing itu menambahkan: "Wasit bisa saja salah, tapi kami juga tidak mengerti mengapa VAR tidak turun tangan untuk mengoreksi keputusan itu, seperti yang terjadi pada penalti yang tadinya diberikan untuk kami lalu dianulir, dan mungkin anulir itu memang benar."

Dalam penilaiannya terhadap penampilan tim, Sainz Maza mengakui bahwa Real Madrid adalah pihak yang lebih mendominasi selama babak pertama, tetapi ia menyebut bahwa para pemain Racing tampil lebih baik setelah turun minum, menunjukkan lebih banyak karakter dan keberanian, serta menjadi lebih berani dalam meminta bola dan bergerak di dalam separuh lapangan lawan.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan ini melahirkan sejumlah peluang berbahaya, di antaranya aksi yang membuat timnya menuntut penalti, di samping beberapa tembakan dan upaya menyerang.

Kapten Racing itu menyinggung cedera rekan setimnya, Álvaro Mantilla, yang meninggalkan lapangan pada menit ke-29, seraya menyampaikan harapannya agar cedera tersebut hanya kekhawatiran sesaat, dan agar tim dapat mengandalkannya sepanjang musim.