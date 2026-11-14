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Kapten Norwegia Martin Odegaard bertekad menebus kekalahan saat menghadapi Wales pada Sabtu, ketika tuan rumah asal Skandinavia itu berjuang menjaga peluang tipis untuk lolos ke perempat-final Nations League. Berada di dasar klasemen Grup A4, tim asuhan Stale Solbakken harus menang di Oslo untuk membalas kekalahan bulan lalu di Cardiff dan tetap bersaing memperebutkan tempat di delapan besar.

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Kekalahan pada Oktober membuat tuan rumah berada di dasar klasemen

Odegaard bertekad membalas kekalahan setelah gol Dan James dan Neco Williams memastikan kemenangan 2-1 bagi Wales di Stadion Cardiff City pada Oktober. Meski mencapai perempat-final Piala Dunia musim panas ini, Norwegia menelan tiga kekalahan sepanjang kiprah mereka di Grup A4 saat ini. Tiga kekalahan beruntun itu menyamai jumlah kekalahan mereka dalam 23 pertandingan sebelumnya, yang menghasilkan 17 kemenangan dan tiga hasil imbang.

Kapten menuntut penampilan lebih baik di kandang

Berupaya menghindari empat kekalahan beruntun untuk pertama kalinya sejak Oktober 2016, gelandang serang Arsenal itu yakin rekan-rekan setimnya siap bangkit di hadapan pendukung sendiri.

Mengenang kekalahan bulan lalu di Wales Selatan, Odegaard mengatakan: "Level permainan kami tidak seperti yang seharusnya. Saya rasa itu mungkin satu-satunya pertandingan dalam waktu yang lama ketika kami tidak bermain sesuai standar kami.

"Wales adalah tim yang bagus, tim yang kompetitif, memiliki banyak pemain bagus di liga-liga besar, dan juga tim yang mengandalkan fisik. Kami sudah bersiap menghadapi itu.

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"Namun, pada hari itu kami tidak tampil sesuai standar kami. Itulah yang ingin kami tunjukkan [pada Sabtu], bahwa kami bisa tampil jauh lebih baik. Kami ingin menunjukkan penampilan yang berbeda."

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Pelatih memperkirakan pertarungan taktik yang terbuka

Dengan tim tamu asuhan Craig Bellamy juga membutuhkan tiga poin untuk menjaga peluang mereka sendiri mencapai perempat-final, pelatih kepala Solbakken memperkirakan pertandingan akan berlangsung saling serang: "Ini seperti [pertandingan] tinju, saling berhadapan, saling beradu pukulan.

"Saya rasa Wales selalu menjadi tim yang sangat menyerang di bawah Bellamy. Mereka menunjukkan perkembangan pesat saat menguasai bola.

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"Saya rasa itu cocok dengan pemain-pemain menyerang yang mereka miliki, kecepatan di sektor sayap, dan kembalinya Harry Wilson. Lalu [Lewis] Koumas juga mendapat lebih banyak menit bermain untuk Liverpool, jadi saya rasa itu cocok bagi mereka.

"Saya tidak terkejut kalau mereka akan tampil habis-habisan, tetapi ini pertandingan kandang kami, jadi tentu saya rasa mereka juga akan menghadapi kesulitan saat melawan kami. Kita lihat saja."

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Pertahanan rapuh menghadapi ancaman serangan

Norwegia harus memperkuat pertahanan, karena dalam setiap dari 12 pertandingan mereka sejak bermain imbang 0-0 melawan Swiss pada Maret, kedua tim selalu mencetak gol. Itu merupakan rentetan terpanjang mereka tanpa nirbobol sejak 18 pertandingan beruntun antara Juni 1980 dan Juni 1982. Selain itu, kebobolan sedikitnya dua gol dalam lima pertandingan beruntun merupakan rentetan pertahanan terburuk mereka sejak enam pertandingan beruntun pada Maret 1976.