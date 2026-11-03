Kapten Newcastle United Dan Burn mengakui skuadnya kurang percaya diri setelah kekalahan mengecewakan di kandang dari Everton

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Kapten Newcastle United, Dan Burn, melontarkan kritik tajam terhadap performa timnya belakangan ini setelah kalah tipis dari Everton di St James' Park. Bek berpengalaman itu menyoroti kurangnya ketegasan dalam bertahan maupun menyerang, sementara Newcastle United terus kesulitan tampil konsisten di bawah asuhan Matthias Jaissle.

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Kelengahan di lini pertahanan menghantui Newcastle

Newcastle harus membayar mahal kelengahan sesaat yang memungkinkan Everton membawa pulang tiga poin di hadapan penonton St James' Park yang frustrasi. Gol penentu terjadi ketika Lukas Hornicek melakukan blunder yang layak disebut salah satu kesalahan terburuk musim ini karena gagal mengantisipasi tembakan yang seharusnya mudah ditangani. Kesalahan itu membuat Thierno Barry tinggal menyarangkan bola ke gawang kosong dan memastikan Newcastle menelan kekalahan keempat dalam lima pertandingan. Burn menyoroti ketidakmampuan tim menangani situasi dasar dalam bertahan sebagai masalah berulang yang menghambat kemajuan mereka dalam beberapa pekan terakhir.

"Ini membuat frustrasi dan mengecewakan. Penampilan ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan dari Newcastle United, terutama setelah apa yang kami lihat dalam tiga atau empat tahun terakhir," kata Burn kepada BBC Radio Newcastle. "Perbedaannya masih sangat tipis. Kami jelas kebobolan akibat tendangan bebas cepat yang gagal kami antisipasi dengan baik. Ini sama seperti yang saya bicarakan dalam beberapa pekan terakhir: kami kurang tajam di kotak penalti lawan dan tidak cukup baik dalam menjaga kotak penalti sendiri. Di level ini, Anda akan dihukum jika tidak melakukan hal-hal itu dengan baik."

Krisis kepercayaan diri di St James' Park

Di luar kesalahan taktik dan individu, Burn mengakui bahwa kurangnya kepercayaan diri mulai menjalar di dalam skuad. Bek tersebut menyebut tim tampak ragu-ragu ketika mendapat peluang untuk mengubah jalannya pertandingan. Akibatnya, mereka bermain terburu-buru dan tidak efektif pada menit-menit akhir. Hambatan psikologis ini mulai menjadi tantangan yang sama besarnya dengan lawan yang mereka hadapi.

"Kami mungkin juga sedikit kurang percaya diri. Saya rasa itu cukup terasa. Ketika kami berusaha mencetak gol menjelang akhir pertandingan, saya merasa kami kurang percaya diri dan kurang tegas dalam mengambil keputusan. Kami membutuhkan seseorang untuk memberikan umpan penentu atau melepaskan tembakan, tetapi kami justru sedikit terburu-buru," jelas sang kapten.

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Menghadapi atmosfer negatif

Suasana di Tyneside berubah drastis, dengan sorakan mencemooh terdengar di stadion saat jeda dan setelah peluit akhir. Burn, pendukung Newcastle sejak kecil, mengatakan bahwa ia memahami kekecewaan para penggemar, tetapi mengakui atmosfer negatif menyulitkan para pemain untuk tampil baik. Ia menegaskan bahwa skuad bertanggung jawab membangkitkan kembali semangat pendukung Newcastle lewat penampilan yang lebih baik.

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"Saya memahami kekecewaan para penggemar saat jeda dan setelah pertandingan. Namun, menurut saya St James' Park bukan tempat yang mudah untuk bermain ketika itu terjadi. Anda bisa merasakan kegelisahan dari penonton dan itu terbawa ke lapangan. Kami harus memberi mereka sesuatu untuk disambut gembira, jadi saya sepenuhnya memahami kekecewaan mereka. Saya sendiri pernah berada di posisi mereka sebagai penggemar, tetapi situasi itu tidak memudahkan kami," tambah Burn.

Seruan untuk menjaga persatuan Newcastle

Meski tekanan terhadap manajer Matthias Jaissle dan skuad terus meningkat, Burn bersikeras bahwa klub harus tetap bersatu untuk membalikkan keadaan musim ini. Ia menolak anggapan bahwa tekanan membela klub sudah terlalu berat bagi kelompok pemain saat ini. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kerja keras di balik layar pada akhirnya akan membuahkan hasil yang lebih baik di lapangan jika semua pihak tetap bersatu.

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"Ya, saya hanya ingin menyerukan persatuan dan stabilitas saat ini. Menurut saya, itulah yang kami butuhkan. Ini bukan saatnya panik. Kami selalu tampil paling baik ketika bersatu. Yang terutama, kami harus memberi penonton sesuatu untuk disambut gembira, tetapi kami semua tahu bahwa kami adalah tim yang mengandalkan momentum. Ketika penonton mendukung kami, kami bisa merasakan dorongan mereka," katanya.