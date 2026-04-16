Kapten NAC, Boy Kemper, kemungkinan akan pindah dari Breda ke London

Queens Park Rangers baru-baru ini melakukan pembicaraan dengan pihak manajemen kapten NAC, Boy Kemper. Menurut Voetbal International, bek berusia 26 tahun itu kemungkinan akan pindah dari Breda ke London.

Kemper, yang lahir di Purmerend, tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di NAC. Saat ini, ia sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya.

Kemper diperkirakan akan melanjutkan kariernya di luar negeri. QPR adalah salah satu klub yang telah berbicara dengan pihak manajemennya.

“Klub dari Championship ini melihat opsi yang terjangkau untuk lini belakang dalam diri kapten tim Breda tersebut. Namun, baik dari dalam maupun luar negeri, ada lebih banyak peminat yang ingin merekrut bek kiri ini dari NAC,” tulis pengamat klub Joost Blaauwhof pada Kamis.

Awalnya, NAC ingin memperpanjang kontrak Kemper yang akan berakhir dengan tiga musim, tetapi pemain asal Belanda Utara itu menolak tawaran klub tersebut.

Kemper telah bermain dalam 86 pertandingan resmi untuk NAC, di mana ia mencetak delapan gol dan tujuh assist.

Pada musim 2023/24, ia promosi ke Eredivisie bersama tim asal Breda tersebut. Kemper, yang turut serta dalam perayaan promosi, menjadi sangat disukai oleh para pendukung NAC.