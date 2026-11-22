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Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengungkap detail baru tentang momen yang nyaris membuatnya bergabung dengan Tottenham Hotspur, bukan Manchester United. Pemain timnas Portugal itu hampir pindah ke London utara pada 2019, tempat ia bisa bekerja sama dengan pelatih United saat ini, Mauricio Pochettino.

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Bagaimana transfer ke Tottenham pada 2019 gagal terwujud

Tujuh tahun setelah nyaris bekerja sama di London utara, Fernandes akhirnya akan bermain di bawah arahan Pochettino di level klub. Pada 2019, pemain Portugal itu masih memperkuat Sporting ketika Tottenham mengambil langkah konkret untuk membawanya ke Inggris.

Pembicaraan berkembang hingga pemain yang saat itu berusia 24 tahun tersebut bertemu langsung dengan para petinggi Tottenham dan meninjau fasilitas klub. Namun, transfer itu gagal pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas tersebut. Fernandes pun tetap berada di Portugal hingga Manchester United merekrutnya pada Januari 2020.

Fernandes ceritakan pembicaraan dengan jajaran petinggi Tottenham

Berbicara kepada Sky Sports, Fernandes mengenang bagaimana Tottenham memaparkan proyek klub secara menyeluruh kepadanya selama negosiasi tersebut. Menurutnya, para petinggi klub menjelaskan gaya bermain mereka serta peran taktis spesifik yang direncanakan Pochettino untuknya.

"Saya bertemu dengan jajaran petinggi Tottenham, saya bertemu dengan mereka semua," kata pemain berusia 32 tahun itu. "Mereka menunjukkan semua hal bagus yang mereka miliki di pusat latihan, serta cara mereka ingin bermain. Mereka juga menunjukkan posisi-posisi yang menurut pelatih bisa saya mainkan dalam sistem tersebut."

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Mengapa Fernandes tertarik bermain bersama para bintang Tottenham

Ketika ditanya apakah gagasan taktis Pochettino membuatnya tertarik, kapten United itu mengakui bahwa pada tahap kariernya saat itu, ia ingin menguji kemampuannya di kasta tertinggi Liga Inggris. Kesempatan bermain bersama para pemain menyerang yang sudah mapan membuat London utara menjadi tujuan yang sangat menarik.

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"Ya, gagasannya bagus. Tentu saja, saya masih sangat muda, saya berusia 24 tahun. Saya ingin bermain di Liga Primer. Mereka punya [Harry] Kane, mereka punya Dele Alli, mereka juga punya Son [Heung-min] di sana. Kesempatan bermain bersama para pemain itu di lini depan sangat menarik."

Setelah kesepakatan itu gagal pada akhir bursa transfer, Fernandes terus tampil mengesankan di Portugal sebelum pindah ke Manchester beberapa bulan kemudian.

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Pochettino hadapi debut penuh tekanan melawan Liverpool

Fernandes dan Pochettino akhirnya bekerja sama di Manchester United akhir pekan ini, dengan sang kapten akan memimpin timnya memasuki lapangan pada Minggu.

Dengan United berada di peringkat ke-18 klasemen, pelatih baru itu langsung menghadapi ujian di tengah tekanan dan ekspektasi. Debut melawan rival bebuyutan Liverpool membuat taruhannya semakin besar saat Pochettino berupaya segera membalikkan keadaan.