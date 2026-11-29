Bagikan Ikuti GOAL di Google

Lautaro Martinez mengungkap dampak mental dan fisik dari cedera yang baru-baru ini membuatnya absen, setelah menandai kembalinya ia ke susunan pemain inti Inter dengan sebuah gol. Sang kapten membantu Inter meraih kemenangan meyakinkan pada Sabtu dan menunjukkan ketajamannya tetap terjaga meski lama menepi.

Iklan

Kembali dengan gol di San Siro

Martinez berbicara terus terang tentang "cedera yang sangat serius" yang membuatnya absen lebih dari enam pekan setelah membantu timnya meraih kemenangan telak 4-0 atas Genoa . Penyerang Argentina itu menepi sejak mengalami cedera regangan otot paha pada 10 Oktober. Cedera tersebut membuatnya absen dalam sejumlah pertandingan sebelum akhirnya tampil singkat sebagai pemain pengganti pekan lalu. Laga Sabtu di Stadio Giuseppe Meazza menjadi penampilan pertamanya sebagai starter sejak cedera itu, dan ia langsung menunjukkan pengaruhnya dengan mencetak gol pembuka bagi tim asuhan Simone Inzaghi.

Setelah golnya, Inter terus menambah keunggulan. Marcus Thuram mencetak dua gol untuk melanjutkan performa apiknya, sementara Petar Sucic melengkapi kemenangan itu lewat titik penalti. Penampilan ini penting bagi klub sebagai jawaban atas kritik setelah bermain imbang 4-4 melawan Atalanta dalam laga sebelumnya. "Saya mengalami cedera yang sangat serius, tetapi kerja keras selalu membuahkan hasil. Saya menunggu 46 hari untuk kembali, terkadang menjalani dua sesi latihan dalam sehari, tetapi saya bisa kembali dengan cara terbaik agar dapat membantu tim," kata Martinez kepada Sky Sport Italia, seperti dikutip Football Italia.

Menjawab kritik

Suasana di sekitar Inter sempat menegang setelah mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol melawan Atalanta pekan lalu. Martinez, sebagai pemimpin tim, mengakui bahwa mereka harus bertanggung jawab atas kritik yang ditujukan kepada mereka. Ia menegaskan bahwa satu-satunya cara membungkam pihak yang meragukan mereka adalah dengan tampil konsisten dan mengembalikan klub ke posisi yang semestinya di puncak sepak bola Italia, terlepas dari tantangan para rival domestik.

"Kritik harus diterima karena kamilah yang menempatkan diri dalam situasi ini. Kami harus membawa Inter kembali ke tempat yang semestinya, terus memberikan yang terbaik, dan berusaha memenangi pertandingan. Terkadang, jika Anda tidak menang, itu karena Anda melakukan kesalahan atau lawan tampil lebih baik malam itu. Apa pun penyebabnya, Anda harus terus berusaha memperbaikinya," tambah sang penyerang.

Iklan Iklan

Peran bertahan seorang pemimpin modern

Meski golnya saat kembali bermain menjadi sorotan, Martinez juga menuai pujian atas kerja kerasnya saat bertahan. Dalam satu momen, sang kapten turun jauh ke wilayah pertahanannya sendiri untuk merebut bola di dekat bendera sudut Inter. Aksi bertahan itu langsung memicu serangan balik berbahaya bagi tuan rumah. Pemain berusia 29 tahun tersebut meyakini kontribusi semacam ini penting dalam sepak bola modern, ketika setiap pemain di lapangan harus membantu menjaga organisasi pertahanan.

Topik Terkait

"Saya selalu berusaha bekerja keras dan berkontribusi bagi tim, dan itu bukan hanya soal mencetak gol. Sepak bola modern telah berubah, jadi para penyerang pun harus turun membantu bertahan," jelasnya.

Membuktikan kekuatan di lapangan

Saat pembicaraan beralih ke posisi skuad Inter saat ini dalam sejarah klub, Martinez ditanya apakah ini kelompok pemain terkuat yang dimiliki klub dalam tujuh atau delapan tahun terakhir. Sang kapten segera menepis perbandingan itu. Ia memilih berfokus pada kerja keras dalam latihan sehari-hari dan perlunya tim membuktikan kualitas melalui tindakan, bukan perdebatan di media atau pembicaraan di ruang ganti.

Iklan

"Saya tidak suka perdebatan semacam ini karena Anda harus membuktikan kekuatan di lapangan setiap hari, dimulai dari latihan, lalu menunjukkannya dalam pertandingan," pungkas Martinez. "Rekan-rekan setim saya terkadang juga mengatakan bahwa kami kuat, tetapi saya selalu memberi tahu mereka bahwa kami harus membuktikannya, bukan hanya dengan kata-kata."