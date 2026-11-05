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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Kapten gila! Da Cunha ingatkan para bintang Como agar tidak kehilangan kendali usai pesta sembilan gol

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Kapten Como Lucas Da Cunha menyebut kemenangan tandang 9-1 atas RC Lens sebagai “hasil yang gila”, tetapi menegaskan bahwa rekan-rekan setimnya harus tetap membumi. Gelandang itu memberi teladan di lapangan dengan mencetak gol keempat timnya pada malam bersejarah di Eropa.

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Kapten pimpin Como raih kemenangan tandang luar biasa

Kapten Como 1907 Lucas Da Cunha menjalani malam yang tak terlupakan saat memimpin tim asuhan Cesc Fabregas meraih kemenangan bersejarah 9-1 atas RC Lens. Tim asal Italia itu tampil begitu tajam dalam menyerang dan meraih kemenangan tandang pertama dalam kiprah mereka di Eropa dengan cara yang meyakinkan.

Da Cunha melengkapi penampilan individunya yang apik dengan mencetak gol keempat Como pada awal babak kedua.

Sang kapten turut mengatur permainan tim yang terus menekan. Anastasios Douvikas mencetak hat-trick, sementara Nico Paz, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, dan pemain debutan Matteo Papaccioli juga menyumbang gol.

Da Cunha gembira dengan tekad dan permainan tanpa henti timnya

Setelah memimpin timnya meraih kemenangan yang memecahkan rekor, Da Cunha mengungkapkan kegembiraannya atas besarnya tekad skuad dan fokus mereka sejak peluit pertama. “Ini malam yang luar biasa. Kami memulai dengan tekad besar, kami ingin meraih tiga poin, seperti yang selalu kami lakukan, dan malam ini kami berhasil melakukannya,” ujar sang kapten.

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Gelandang berusia 25 tahun itu menjadi penggerak dominasi Como di lini tengah, memastikan tim tamu menjaga tempo sepanjang 90 menit.

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Golnya pada menit ke-47 praktis memupus segala harapan Lens untuk bangkit.

Kapten beri peringatan tegas agar tim tak terlena

Meski skor tersebut mengejutkan seantero Eropa, Da Cunha menunjukkan kepemimpinannya dengan memperingatkan rekan-rekan setimnya agar tidak terlena. “Ini malam yang gila dan hasil yang gila, tetapi kami tidak boleh terlalu jauh berangan-angan,” tegas sang kapten.

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Sang kapten menekankan bahwa meraih poin maksimal tetap menjadi tujuan utama, terlepas dari besarnya selisih gol.

“Kami datang untuk meraih tiga poin dan itulah yang berhasil kami dapatkan,” tambah Da Cunha.

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Para pemimpin tetapkan standar bagi proyek Fabregas

Tanggapan Da Cunha yang tenang seusai pertandingan mencerminkan lingkungan tim yang matang di bawah pelatih kepala Cesc Fabregas.

Sang kapten akan memastikan skuad segera kembali fokus saat mereka kembali menjalani laga di kompetisi domestik dan Eropa.

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Como akan mendapat kepercayaan diri besar dari kepemimpinan kapten mereka dan penyelesaian peluang yang begitu efektif pada malam yang akan lama dikenang dalam sejarah klub.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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