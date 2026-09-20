Luciano Valente menjadi sosok yang puas pada Minggu siang setelah kemenangan meyakinkan 5-0 Feyenoord atas FC Utrecht. Gelandang itu melihat timnya kembali tampil dominan dan menegaskan seusai laga kepada ESPN bahwa penampilan seperti itu harus menjadi standar.

“Sangat menyenangkan bahwa kami melanjutkannya dengan baik setelah Zwolle,” kata Valente. “Inilah yang kami inginkan: tampil dominan. Sekarang ini masih terasa spesial, tetapi kami harus memastikan itu menjadi hal yang normal dalam pertandingan seperti ini.”

Menurut Valente, penampilan melawan Utrecht tidak lantas lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya. “Saya pikir kami bermain dengan cara yang serupa. Utrecht juga tampil bagus saat menguasai bola dalam beberapa fase, tetapi hari ini kami begitu dominan, rapi, dan intens sehingga Anda bisa memenangi pertandingan seperti ini dengan mudah.”

Kemenangan itu juga berarti Feyenoord akhirnya bisa membukukan kemenangan kandang pertama musim ini. “Tentu saja rasanya pahit karena kami sebelumnya membuang poin. Sebelum pertandingan kami juga membicarakan bahwa sudah waktunya meraih tiga poin di stadion kami sendiri, dan kami melakukannya dengan cara yang sangat baik.”

Lewat penampilannya, Valente juga menunjukkan diri kepada pelatih tim nasional Xavi, yang hadir di tribune. Gelandang itu tidak dimasukkan ke dalam skuad tim nasional Belanda, sementara rekan setimnya Gjivai Zechiël justru mendapat panggilan.

“Tentu saja Anda kecewa,” ujar Valente dengan jujur. “Diam-diam saya sedikit berharap akan masuk, tetapi saya harus berbicara dengan kaki saya dan itulah yang saya lakukan hari ini.”

Dari titik putih pun Valente ikut menunjukkan perannya saat melawan Utrecht. Gelandang itu menuntaskan penalti, tetapi mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sama sekali bukan algojo penalti utama Feyenoord.

Tanggung jawab itu ada pada striker Nacho Ferri, yang sebelumnya juga sudah mencetak gol. “Biasanya Nacho yang mengambilnya, tetapi dia berkata kepada saya: ‘Kamu boleh mengambilnya.’ Saya sangat menghargai itu darinya. Dan ya, untungnya itu masuk.”