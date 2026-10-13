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Kapten Feyenoord, Luciano Valente, mengungkapkan perubahan besar dalam energi skuadnya menjelang laga penting di Eropa. Gelandang itu meyakini peningkatan daya tahan fisik tim berkaitan langsung dengan suasana positif baru yang menyelimuti klub musim ini.

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Mengatasi kelelahan mental dari musim lalu

Feyenoord bersiap membawa kiprah mereka di kancah Eropa ke level berikutnya, dan Valente yakin kondisi skuad jauh lebih baik dibandingkan 12 bulan lalu.

Raksasa Rotterdam itu belakangan menunjukkan kilasan permainan gemilang, dan Valente ingin memastikan momentum tersebut tidak hilang. Ia mengatakan bahwa suasana berat sepanjang musim sebelumnya kerap membuat tugas paling sederhana di lapangan terasa melelahkan. Namun, suasana di De Kuip saat ini membawa angin segar, sehingga para pemain mampu memacu diri melampaui batas yang sebelumnya mereka anggap mungkin dalam situasi pertandingan yang intens. Perubahan pendekatan tim ini diperkirakan menjadi faktor penting saat mereka menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa.

Berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan, sang kapten menyoroti pengaruh kondisi mental pesepakbola terhadap performa mereka di lapangan. "Saya pikir tahun lalu masalahnya juga sebagian bersifat mental. Dalam jangka panjang, sepakbola lebih dari sekadar pertandingan itu sendiri. Tahun lalu secara keseluruhan terasa sangat berat; sekarang kami memiliki banyak hal positif. Itu juga membuat berlari terasa lebih mudah," jelasnya kepada Voetbal International. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya semangat di ruang ganti Giovanni van Bronckhorst saat mereka berupaya kembali menjadi kekuatan yang disegani.

Timber sangat memahami bahwa sepakbola berjalan dalam siklus dan gelombang positif saat ini harus dijaga sekuat tenaga. Ia menekankan bahwa ujian sesungguhnya bagi Feyenoord akan datang ketika hasil pertandingan tidak berpihak kepada mereka.

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Mewaspadai tantangan dari Como

Menatap pertandingan berikutnya, sang kapten tidak meremehkan sulitnya tugas yang menanti.

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Pertandingan berikutnya FEY Champions League 12.45 COM

Gelandang itu memuji disiplin taktik yang menjadi ciri khas permainan lawan. "Como adalah tim yang sangat terorganisasi, memiliki disiplin tinggi, dan terutama sangat kompak, dengan beberapa pemain luar biasa. Ini menjanjikan pertandingan yang hebat," kata Timber. Penilaian ini menunjukkan bahwa Feyenoord perlu bersabar dalam membangun serangan dan menghindari jebakan yang dipasang unit pertahanan lawan yang tertata baik. Kehadiran "pemain luar biasa" di kubu tim Italia itu berarti setiap kelengahan bisa langsung berbuah hukuman.

Meski menghormati tim tamu, fokus Feyenoord tetap tertuju pada cara mereka mengendalikan tempo pertandingan.

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Keyakinan tetap tinggi meski kalah dari Barcelona

Kiprah Feyenoord di Liga Champions musim ini tidak dimulai dengan baik setelah mereka menjalani laga berat melawan Barcelona.

Sang kapten menegaskan bahwa timnya tidak merasakan tekanan tambahan untuk tampil baik hanya karena saat ini mereka belum meraih poin di klasemen grup. Sebaliknya, ia ingin skuad memercayai proses yang telah membuahkan hasil di kompetisi domestik. "Kami selalu ingin meraih hasil. Itu berlaku saat melawan Barça dan juga berlaku saat melawan Como. Kami tidak merasa harus melakukannya sekarang hanya karena kami belum punya poin. Kami mengandalkan kekuatan sendiri dan akan melakukannya lagi besok. Saya sangat yakin kami bisa meraih hasil saat itu," pungkasnya dengan penuh keyakinan.

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Sikap tenang ini mencerminkan meningkatnya kedewasaan dalam skuad Feyenoord, yang berupaya menyeimbangkan antusiasme berlaga di Eropa dengan ketenangan dan ketajaman yang diperlukan untuk meraih poin.