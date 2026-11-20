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Paulo Fonseca baru-baru ini memutuskan meninggalkan Olympique Lyon di tengah musim demi Sporting Portugal. Dalam rekaman yang dibagikan Lyon, pelatih asal Portugal itu terlihat memberi tahu para pemain tentang keputusannya menerima tawaran dari Lisbon. Kapten Lyon, Corentin Tolisso, angkat bicara dan jelas tidak senang mendengar kabar itu.

Beberapa hari sebelum ia mengumumkan kepergiannya, sudah kurang lebih jelas bahwa Fonseca akan bergabung dengan Sporting. Pada Minggu, 1 November, Lyon menang 2-0 atas SCO Angers, dan untuk terakhir kalinya ia mendampingi Les Gones.

Tolisso mencetak gol yang mengubah skor menjadi 2-0 pada menit-menit akhir dan merayakannya dengan melompat ke pelukan Fonseca. Sang pelatih tak mampu menahan emosinya dan setelah pertandingan mengakui adanya ketertarikan konkret.

Sehari setelah pertandingan, Fonseca secara resmi memberi tahu para pemain bahwa ia akan pergi. "Hidup penuh kejutan," kata Fonseca kepada skuadnya. "Kalau kalian memberi tahu saya seminggu lalu bahwa kita akan membicarakan ini sekarang, saya pasti sulit membayangkannya."

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"Namun, seperti kalian, para pelatih juga menerima tawaran. Saya mendapat tawaran dari sebuah klub di Portugal. Klub masa kecil saya, harus saya katakan. Saya memutuskan untuk menerima tawaran itu."

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"Saya jauh dari Portugal," lanjut mantan bek berusia 53 tahun itu. "Saya sudah meninggalkan Portugal selama sebelas tahun, anak-anak saya ada di sana, keluarga saya ada di sana. Mustahil bagi saya untuk menolak tawaran ini," kata Fonseca.

Lalu Tolisso angkat bicara. "Kau selalu bilang: 'Jangan menyerah, jangan menyerah.' Namun hari ini rasanya justru kau yang menyerah pada kami, jadi ini sulit diterima. Meski begitu, saya bisa memahami bahwa kau ingin pergi ke klub itu."

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Saat Fonseca meninggalkan Lyon, klub itu berada di posisi ketiga Ligue 1. Mereka kemudian kalah 2-0 dari Stade Brest pada pertandingan berikutnya sehingga kini berada di posisi kelima. Pelatih baru Carlos Vicens akan mendampingi tim untuk pertama kalinya pada Sabtu melawan Lille OSC.

Fonseca menjalani debut yang sukses sebagai pelatih Sporting pada 7 November, ketika timnya mengalahkan Moreirense 1-0. Meski demikian, klub ibu kota yang berada di posisi ketiga itu masih tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen FC Porto, ketertinggalan yang bulan lalu berujung pada pemecatan Rui Borges.