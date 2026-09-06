AZ melanjutkan start musim mereka yang luar biasa pada Minggu dengan kemenangan meyakinkan 2-3 di markas sc Heerenveen. Kapten Jordy Clasie mengkritik permainan pada babak pertama, tetapi juga melihat timnya memiliki senjata besar di sisi kiri dalam diri Ro-Zangelo Daal.

"Saya pikir kami bermain dengan tempo yang terlalu rendah pada babak pertama," kata Clasie kepada ESPN. Setelah gol pembuka indah dari Daal, yang menusuk ke dalam dan menemukan sudut jauh, AZ tidak banyak menciptakan ancaman dalam serangan. Akibatnya, mereka tertinggal 2-1 saat turun minum.

"Baik saat menguasai bola maupun tanpa bola, kami minim pergerakan ke depan. Semuanya sangat statis dan mudah dipertahankan. Semuanya serba kurang. Dan kemudian Anda tahu bahwa dalam pertandingan seperti ini Anda akan sangat kesulitan."

Pada babak kedua, permainan berjalan jauh lebih baik. "Itu tidak sempurna, tetapi dengan tempo, keyakinan, bahwa kami menunjukkan bisa menjadi sebuah tim... Juga para pemain yang masuk memiliki banyak kualitas. Hari yang indah, tetapi babak pertama tidak bagus, itu sudah jelas."

Pemain pengganti Ayoub Oufkir dan Valdemar Byskov memainkan peran krusial dalam kemenangan tersebut. Nama terakhir memberikan assist indah untuk Mexx Meerdink pada gol penyeimbang, sementara Oufkir mencetak gol 2-3 pada fase akhir pertandingan.

Yang mencolok, AZ jauh lebih berbahaya dari sisi kiri dibandingkan sisi kanan. "Pada akhirnya Anda harus mencoba berbahaya dari kedua sisi," lanjut Clasie. "Tentu saja Anda tahu bahwa Ro adalah yang terbaik di Belanda dalam situasi satu lawan satu. Menurut saya begitu."

"Momen dia mencari duel satu lawan satu, momen dia memulai aksinya... Saya pikir sangat sedikit bek sayap yang bisa menghadapinya dalam situasi satu lawan satu. Timing-nya, kemampuannya melihat kapan lawan kehilangan keseimbangan, dia sangat bagus dalam hal itu."

"Kami menghadapinya setiap hari dalam latihan, dan Anda paling tidak ingin berduel satu lawan satu dengannya. Namun di sisi lain kami juga harus mulai berbahaya dari sisi kanan. Hari ini itu kurang, tetapi di sana kami juga punya kualitas bersama Weslley, dengan Calvin (Stengs, red.) yang masuk... Pada akhirnya, tugas kami adalah menjadi tidak terduga," tutup gelandang 35 tahun asal Haarlem itu.



