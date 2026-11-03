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Aston Villa Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Kapten Aston Villa John McGinn mengakui bermain di bawah asuhan Unai Emery “tidak mudah” menjelang duel Liga Champions di Camp Nou

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Kapten Aston Villa, John McGinn, mengungkap tuntutan taktik berat yang diterapkan pelatih kepala Unai Emery saat klub asal Midlands itu bersiap menghadapi Barcelona pada Selasa malam. Pemain internasional Skotlandia itu juga memuji ketangguhan para rekrutan baru timnya yang berhasil bangkit setelah awal yang sulit di musim kompetisi domestik.

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Gelandang asal Skotlandia puji rekrutan musim panas

McGinn memuji mentalitas para pemain muda yang didatangkan Villa pada musim panas setelah klub itu kalah dalam tiga dari empat laga pertama mereka di Liga Primer, termasuk kekalahan telak 4-0 di kandang Brighton and Hove Albion pada laga pembuka. Awal buruk itu terjadi setelah perombakan besar dalam bursa transfer yang membuat para pemain senior Emiliano Martinez, Youri Tielemans, Morgan Rogers, dan Ollie Watkins meninggalkan Villa Park. Performa kuat sepanjang September dan Oktober kemudian menghidupkan kembali kiprah mereka musim ini.

Para pemain baru beradaptasi dengan sistem taktik

Setelah mengalami awal musim yang lambat pada musim-musim sebelumnya di bawah pelatih asal Spanyol itu sebelum mencatat rentetan kemenangan panjang, sang kapten terkesan dengan cepatnya para pemain baru beradaptasi dengan metode sang pelatih.

Berbicara kepada TNT Sports, McGinn mengatakan: "Para pemain yang datang patut mendapat banyak apresiasi. Awal musim ini sangat sulit. Bagi kami lebih mudah karena kami pernah terbiasa mengawali musim dengan buruk, tetapi mereka terus percaya, terus berusaha mendengarkan dan memahami apa yang diinginkan pelatih.

"Mereka memberi kami kesempatan untuk mengatakan, 'kami akan baik-baik saja, jangan khawatir, teruslah berusaha', dan sekarang Anda mulai melihat kemampuan terbaik Johan [Manzambi], sementara Alysson terasa seperti pemain baru yang bergabung dengan skuad ini. Tidak mudah bermain di bawah pelatih ini, tetapi jika Anda meluangkan waktu untuk memahami, bersabar, dan menyadari bahwa sistem ini bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Anda."

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Standar tinggi yang tak pernah kendur dorong ambisi di Eropa

Ketika diminta menjelaskan seberapa besar tuntutan mantan pelatih Sevilla dan Villarreal itu di tempat latihan, sang gelandang menjawab: "Cukup besar, ya. Itulah yang Anda inginkan, dia tidak pernah berhenti. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tim-tim yang sempat mencicipi kompetisi Eropa, tim-tim yang berusaha bersaing dengan klub-klub besar.

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"Dia tidak akan membiarkan kami berhenti dan merasa puas. Dia menginginkan lebih, dan tuntutannya itulah yang membuat kami berada di stadion ini [Camp Nou] sekarang. Sikap itu menular, dan tugas kami adalah menyampaikan pesan tersebut di ruang ganti. Anda bisa ikut menjalankannya atau tidak."

Rekor sempurna diuji di Catalunya

Villa menghadapi laga besar pada Selasa di Spanyol dengan keunggulan tiga poin atas Barcelona setelah memenangi ketiga laga pembuka mereka di Liga Champions. Hanya empat klub lain, yakni juara bertahan dua kali beruntun Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, dan Real Betis, yang sejauh ini memiliki rekor kemenangan 100 persen pada fase liga. Hasil positif di Camp Nou akan semakin memperkuat peluang Villa untuk lolos otomatis ke fase gugur.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.