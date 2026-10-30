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AC Milan v SSC Napoli - Serie AGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Kapten Amerika bertahan! Christian Pulisic teken kontrak baru bernilai besar bersama AC Milan hingga 2031

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AC Milan resmi mengonfirmasi bahwa pemain timnas Amerika Serikat Christian Pulisic telah menandatangani kontrak baru berdurasi panjang yang akan membuatnya bertahan di klub hingga 2031. Sang pemain sayap mendapat penghargaan besar atas performa impresifnya setelah menjadi bagian penting dari tim.

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Pulisic berkomitmen bertahan di Milan

Pulisic resmi menandatangani kontrak baru berdurasi panjang bersama Milan. Penyerang asal Amerika Serikat itu menyepakati perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap bersama klub Italia tersebut hingga musim panas 2031.

Kesepakatan besar ini memastikan masa depan jangka panjang salah satu pemain paling berpengaruh di lini serang klub. Perpanjangan kontrak tersebut menjadi kabar baik bagi sang pemain maupun para pendukung klub yang berharap tim dapat membangun skuad tangguh untuk masa depan. Dengan berkomitmen menjalani tahun-tahun terbaik dalam kariernya bersama klub, Pulisic mengakhiri segala potensi spekulasi mengenai langkah berikutnya. Ia kini diperkirakan akan tetap menjadi pemain reguler di susunan starter dalam waktu yang cukup lama.

Kemampuan teknik impresifnya mendapat apresiasi

Pulisic tampil luar biasa sejak bergabung dengan klub yang bermarkas di San Siro pada Juli 2023. Ia tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya dan segera menjadi bagian penting dari lini serang.

Klub secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak itu dengan pujian tinggi bagi pemain sayap andalannya. Milan menyoroti "kemampuan teknik, karakter, konsistensi, dan etos kerja yang tak tergoyahkan" sebagai faktor utama di balik kesuksesannya.

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Melanjutkan ambisi bersama

Besarnya dampak Pulisic terlihat jelas dari catatan statistiknya yang impresif. Ia telah mencetak 44 gol dalam 141 penampilan untuk klub, menegaskan statusnya sebagai ancaman berbahaya di sepertiga akhir lapangan. Milan menjelaskan bahwa kontrak baru itu mencerminkan "komitmen bersama untuk melanjutkan kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir."

Jajaran petinggi klub jelas senang dapat mempertahankan pemain sekalibernya. Pernyataan resmi klub juga menekankan ambisi bersama yang kuat untuk "terus berkembang, mencapai pencapaian baru, dan menulis lebih banyak babak berkesan dalam sejarah klub."

Fokus pada kesuksesan tim ke depan

Dengan masa depannya di klub kini telah dipastikan, Pulisic dapat mencurahkan seluruh perhatiannya pada urusan di lapangan. Pemain sayap itu diharapkan memimpin lini serang dan membawa tim melangkah maju dalam musim-musim mendatang. Selanjutnya, Milan akan menghadapi Inter dalam Derby della Madonnina di Serie A pada Sabtu.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo