Kapten Ajax Davy Klaassen melontarkan sindiran: "Jika saya membandingkannya dengan Vojvodina dan Shelbourne, PEC Zwolle..."

Davy Klaassen menatap laga pertama Eredivisie musim ini dengan perasaan campur aduk. Bertandang ke markas PEC Zwolle, Ajax mengalami kesulitan besar, tetapi lewat gol telat dari Jorthy Mokio dan Julian Brandt tetap mampu menang 0-2.

"Hari ini kami tidak bermain sebagus yang kami inginkan," kata kapten Ajax itu dengan realistis dalam wawancara dengan Cristian Willaert dari ESPN. "Terlalu minim kejutan dalam permainan kami. Hari ini, sama seperti pekan lalu, Anda lolos dari situasi itu. Namun, ini bukan seperti yang kami inginkan."

Klaassen pun mengakui bahwa kartu merah Sherell Floranus membantu para pemain Ajax melewati titik sulit. "Permainan hari ini memang jelas lebih buruk dibandingkan banyak pertandingan yang kami mainkan sebelumnya."

Klaassen juga menilai PEC Zwolle berada jauh di atas FK Vojvodina dan Shelbourne FC, lawan Ajax di babak kualifikasi Conference League. "Kalau saya bandingkan dengan Vojvodina dan Shelbourne, PEC Zwolle memang jauh lebih baik," demikian penilaian kerasnya terhadap lawan-lawan dari Serbia dan Irlandia itu.

Kamis mendatang, Ajax masih harus menuntaskan pekerjaan melawan Shelbourne pada leg kedua, tetapi melihat pernyataannya, Klaassen tampaknya tidak memperkirakan masalah yang terlalu besar. Klub asal Amsterdam itu mempertahankan keunggulan 3-1.

Pada leg pertama Kamis lalu melawan Shelbourne, tim asuhan Míchel masih menciptakan peluang demi peluang, tetapi saat menghadapi PEC pada Minggu situasinya berbeda. Menurut Klaassen, absennya Mika Godts jelas berperan dalam hal itu. "Kami kehilangan kedalaman di lapangan. Itu juga kami bahas saat jeda, bahwa kami harus memberi lebih banyak tekanan kepada lini terakhir mereka lewat pergerakan tanpa bola. Kami melakukannya lebih baik pada babak kedua."