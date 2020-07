Kapan Undian Perempat-Final & Semi-Final Liga Champions Dan Liga Europa?

Menyambut kembalinya kompetisi bergengsi tersebut, inilah sederet informasi yang kiranya Anda perlukan.

Seperti kebanyakan kompetisi sepakbola besar lainnya, ajang Liga Champions dan Liga Europa musim 2019/2020 ikut terdampak oleh pandemi virus corona.

Meski begitu, kedua turnamen itu telah dijadwalkan untuk dimainkan kembali pada Agustus, dengan UEFA mengubah struktur normal dari setiap kompetisi agar itu bisa dituntaskan sebelum dimulainya musim 2020/21.

Badan Sepakbola Eropa (UEFA) bersiap melakukan undian babak sistem gugur pada Juli ini, tetapi kapan itu berlangsung dan tim mana saja yang terlibat?

Goal memberi informasi yang perlu Anda ketahui tentang undian Liga Champions dan Liga Europa yang akan digelar tak lama lagi.

Undian perempat-final dan semi-final Liga Champions dan Liga Europa 2019/20 akan dilangsungkan pada Jumat, 10 Juli esok.

Adapun undian untuk Liga Champions akan dimulai pukul 11:00 BST (17:00 WIB), sedangkan undian untuk Liga Europa akan berlangsung satu jam kemudian pada pukul 12:00 BST (18:00 WIB).

Tim mana yang terlibat dalam undian Liga Champions?

Ketika pengundian dilakukan pada 10 Juli, hanya empat tim yang sudah dikonfirmasi untuk perempat-final. Mereka adalah: , , dan .

Empat tim yang tersisa adalah pemenang dari duel berikut: vs , vs , vs dan vs .

Tim mana yang terlibat dalam undian Liga Europa?

Sederet tim yang akan menonton undian Liga Europa adalah mereka yang mengincar posisi di delapan besar, dengan 16 tim berupaya untuk lolos.

Di mana undian akan berlangsung?

Undian Liga Champions dan Liga Europa akan berlangsung di markas UEFA di Nyon, Swiss.

Bagaimana cara menonton undian?

UEFA akan melakukan streaming undian secara langsung di laman resminya uefa.com - artinya Anda bisa mengikuti prosesnya melalui komputer, laptop atau perangkat tablet yang Anda miliki.

Anda juga dapat mengikuti semua berita saat itu berlangsung, serta reaksi terhadap undian di blog Goal, yang akan berjalan sepanjang Jumat.

Kapan & di mana pertandingannya dilangsungkan?

Pertandingan babak 16 besar Liga Champions yang tersisa akan dimainkan pada 7 atau 8 Agustus, sedangkan pertandingan babak 16 besar Liga Europa yang tersisa akan dimainkan pada 5 atau 6 Agustus.

Karena masalah kesehatan yang disebabkan oleh pandemi virus corona, Liga Champions dan Liga Europa akan disimpulkan dalam format turnamen mini.

Jadi, dari babak perempat-final di setiap kompetisi, setiap pertandingan hanya digelar sekali dan itu akan dimainkan di satu negara tuan rumah.

Kapan turnamen mini Liga Champions akan berlangsung?

Tanggal untuk fase gugur dari turnamen mini Liga Champions 2019/20 adalah:

Perempat-final: 12 Agustus - 15 Agustus

12 Agustus - 15 Agustus Semi-final: 18 Agustus - 19 Agustus

18 Agustus - 19 Agustus Final: 23 Agustus

Di mana turnamen mini Liga Champions akan berlangsung?

Turnamen mini Liga Champions 2019/20 akan dimainkan di Lisbon, .

Dua stadion akan menjadi tuan rumah babak perempat-final dan semi-final yang tersisa: Estadio Jose Alvalade markas Cp dan Estadio da Luz punya .

Finalnya akan dimainkan di Estadio da Luz.

Kapan turnamen mini Liga Europa akan berlangsung?

Tanggal untuk fase gugur dari turnamen mini Liga Europa 2019/20 adalah:

Perempat-final: 10 Agustus - 11 Agustus

10 Agustus - 11 Agustus Semi-final: 16 Agustus - 17 Agustus

16 Agustus - 17 Agustus Final: 21 Agustus

Di mana turnamen mini Liga Europa akan berlangsung?

Turnamen mini Liga Europa 2019/20 akan dimainkan di beberapa stadion di empat kota di Jerman: Gelsenkirchen, Duisburg, Dusseldorf dan Koln.

Stadion yang dimaksud adalah RheinEnergieStadion markas FC Koln, MSV-Arena Duisburg, Merkur Spiel-Arena milik dan Arena AufSchalke.

RheinEnergieStadion Koln telah dikonfirmasi sebagai tempat untuk final Liga Europa 2020.